Pogoda w Łodzi: 10-12 kwietnia 2026

Nadchodzący weekend w Łodzi, od 10 do 12 kwietnia, zapowiada się pod znakiem wyraźnej zmiany aury. Choć z dnia na dzień będzie coraz cieplej, to jednocześnie mieszkańcy będą musieli pożegnać się ze słońcem. Piątkowe bezchmurne niebo zostanie zastąpione przez gęste chmury w sobotę i niedzielę. Ważną informacją jest jednak to, że prognozy na cały ten czas są zgodne – weekend minie całkowicie bez opadów deszczu.

Piątek ze słońcem i przymrozkiem

Początek weekendu w Łodzi przyniesie najlepszą pogodę pod względem nasłonecznienia. Piątek 10 kwietnia będzie dniem bezchmurnym, co pozwoli cieszyć się słońcem niemal przez cały dzień. Warto jednak ubrać się cieplej, ponieważ temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 9 stopni Celsjusza. Szczególnie chłodna zapowiada się noc z piątku na sobotę, kiedy to termometry wskażą wartości ujemne, spadając do około -1°C. Wiatr będzie umiarkowany, a jego prędkość wyniesie około 3 m/s.

Pochmurna, ale cieplejsza sobota

Sobota przyniesie zwrot w pogodzie nad Łodzią. Słoneczną aurę zastąpi duże zachmurzenie, które utrzyma się przez większość dnia. Temperatura maksymalna pozostanie na zbliżonym poziomie do piątkowej i sięgnie 9°C. Odczuwalną zmianą będzie za to znacznie cieplejsza noc – temperatura minimalna wzrośnie do około 2 stopni na plusie, więc przymrozków już nie będzie. Tego dnia wiatr wyraźnie osłabnie, jego prędkość spadnie do około 2 m/s.

Niedziela: jeszcze cieplej, wciąż pod chmurami

Koniec weekendu w Łodzi upłynie pod znakiem dalszego ocieplenia, stając się najcieplejszym dniem tego okresu. W niedzielę 12 kwietnia temperatura maksymalna dojdzie do 11 stopni. Niestety, słońce wciąż pozostanie schowane za gęstą warstwą chmur. Noce również staną się łagodniejsze, z temperaturą minimalną na poziomie około 3°C. Warto zwrócić uwagę na wiatr, który ponownie przybierze na sile i będzie wiał z prędkością około 3 m/s, podobnie jak w piątek.

Jak spędzić weekend w Łodzi?

Zmienna pogoda w Łodzi daje różne możliwości na spędzenie wolnego czasu. Słoneczny, choć chłodny piątek to idealna okazja do wyjścia na zewnątrz i skorzystania z promieni słońca. Sobota i niedziela, mimo braku słońca, będą już odczuwalnie cieplejsze i całkowicie bezdeszczowe. Taka aura sprzyja dłuższym spacerom po parkach czy leśnych ścieżkach, bez obaw o zmoknięcie. Wyższa temperatura sprawi, że przebywanie na powietrzu będzie bardziej komfortowe niż na początku weekendu.

Dane pogodowe: OpenWeather