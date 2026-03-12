Papież mianował nowego arcybiskupa Łodzi. Znany kardynał wraca do Polski

Kardynał Konrad Krajewski, dotychczasowy jałmużnik papieski, został mianowany nowym arcybiskupem metropolitą łódzkim.

Na stanowisku zastąpi kardynała Grzegorza Rysia, który pod koniec zeszłego roku objął archidiecezję krakowską.

Data ingresu nowego arcybiskupa do łódzkiej archikatedry nie jest jeszcze znana.

Kardynał Konrad Krajewski nowym metropolitą łódzkim

Watykan ogłosił ważną decyzję papieża Leona XIV. Kardynał Konrad Krajewski, dotychczasowy jałmużnik papieski, wraca do Polski, by objąć stanowisko arcybiskupa metropolity łódzkiego. Kardynał Krajewski, znany ze swojej bezkompromisowej postawy i bezpośredniego działania na rzecz ubogich, zastąpi na tym stanowisku kardynała Grzegorza Rysia, który pod koniec zeszłego roku objął archidiecezję krakowską.

Data ingresu kardynała Krajewskiego nie jest jeszcze znana.

Kim jest kardynał Krajewski?

Konrad Krajewski urodził się w 1963 r. w Łodzi. W 1988 r. ukończył łódzkie seminarium duchowne i w tym samym roku został wyświęcony na księdza przez ówczesnego biskupa diecezjalnego Władysława Ziółka. Ukończył Papieski Instytut Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie oraz Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu, gdzie uzyskał doktorat z teologii ze specjalizacją w dziedzinie liturgiki. W 1997 r. został prefektem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

1 października 1998 został pracownikiem Urzędu Papieskich Celebracji Liturgicznych. Współpracował z kolejnymi biskupami Rzymu: Janem Pawełem II, Benedyktem XVI oraz Franciszkiem. Ten ostatni mianował go jałmużnikiem papieskim oraz prefektem dykasterii ds. posługi miłosierdzia. Brał udział w zeszłorocznym konklawe, które wybrało kardynała Roberta Prevosta na papieża.

