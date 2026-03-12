Najlepsze burgery w Łodzi - TOP 10 łódzkich burgerów

Najlepsza burgerownia Łódź - LISTA
Kiedy dopadnie nas nagły głód, szukamy szybkiego i sycącego posiłku. Burgery to idealny wybór na lunch w biegu, kolację ze znajomymi w luźnej atmosferze czy po prostu na zaspokojenie kulinarnych zachcianek. W Łodzi nie brakuje miejsc, gdzie można zjeść smakowite burgery. Często jednak pojawia się pytanie: gdzie znajduje się najlepsza burgerownia w Łodzi? Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy zestawienie topowych miejsc, które zadowolą nawet najbardziej wymagających smakoszy.
- Giga Buła Łódź
- Adres: Piotrkowska 67, 90-422 Łódź, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Kulinarny konkret w sercu Łodzi. Giga Buła to obowiązkowy punkt na mapie łódzkiego street foodu dla każdego miłośnika jakościowego mięsa. To miejsce, gdzie dobre podejście spotyka się z autentyczną gościnnością. Perfekcyjna Wołowina: Mięso jest wysmażone punktowo – soczyste w środku, a jednocześnie miękkie co nadaje burgerom głębi smaku. Balans Smaków: Menu oferuje świetnie skomponowane burgery, w których dodatki nie dominują nad wołowiną, lecz podkreślają jej charakter. Obsługa: Personel zasługuje na osobne wyróżnienie – jest niezwykle pomocny, uprzejmy i sprawnie zarządza zamówieniami, co buduje świetną atmosferę już od progu. Wartość: Stosunek ceny do jakości posiłku jest tu wzorowy. Porcje są sycące, a jakość składników zdecydowanie przewyższa standardy popularnych sieciówek. Zdecydowanie polecam każdemu, kto szuka uczciwego i smacznego burgera w centrum miasta. Na pewno tu wrócę!"
- Gastromachina Stacja
- Adres: Piotrkowska 93, 90-423 Łódź, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Fajne przyjazne miejsce na spotkanie ze znajomymi oraz zjedzeniem czegoś pysznego. Lokal jest bardzo oblegany, przemiła obsługa. Burger, którego zamówiłam był przepyszny a cena adekwatna do porcji; czas oczekiwania nie był zbyt długi co jest ogromnym plusem Polecam"
- Bałucki Burger
- Adres: Piotrkowska 242/250, 90-001 Łódź, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Wow, Chcesz smacznie i szybko zjeść pysznego burgera lub fryty z wkładką to zachęcam do odwiedzenia tego miejsca. Obsługa przemiła, sympatyczna. Smak burgera sweet chilli rewelacja. Mięso soczyste, delikatne a dodatki dopełniają smaku. Fryty z wkładką (twaróg) czegoś tak pysznego już dawno nie smakowaliśmy. Sztos!"
- Pit Stop Steak & Burger
- Adres: Aleja Jana Pawła II 25/27, 94-292 Łódź, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "W tym miejscu potrafią w burgery. Mięso świetnej jakości i przyządzone idealnie. Mnóstwo stolików I bardzo miła obsługa. Polecam."
- Cochise Burgery Łódź
- Adres: Andrzeja Sacharowa 30, 92-542 Łódź, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Tortilla rewelacja. Idealne proporcje mięsa i dodatkow. Sosy: czosnkowy ostry i tzatziki w idealnej ilości tak aby nie "przykryć" smaku i soczystości mięsa. Wszystko świeże i smaczne. Frytki łódeczki chrupiące. Sos czosnkowy nie jest słony. Super. Burger vege również bardzo dobry. Obsluga: Pani Julia uśmiechnięta, pomocna, cierpliwa i bardzo kompetentna. Ogromne plusy. Wystrój ok. Czysto, miło i przyjemnie."
- Smash&Craft Burger House
- Adres: Rąbieńska 130, 94-409 Łódź, Polska
- Ocena w Google Maps: 5
- Przykładowa opinia: "Byłem przejazdem, miejsce godne polecenia i absolutnie z uczciwa oceną. Burgery pyszne, jadłem Jalapenio Smash i był na prawdę dobry, sporo papryczek, do tego frytki (idealne) i dobry Coleslaw, Cola i 64 zł co uważam za uczciwą cenę (Burger podwójny). Na wynos zabrałem Oklahoma Burger (byłem w styczniu 2026 przed zmianą menu) i to było jeszcze lepsze! Podwójne mięso, cebula, ser, Bułka i dwa sosy, przepyszny! Polecam i następnym razem znów odwiedzę to miejsce. Obsługa super, czysto w lokalu, jest gdzie zaparkować."
- Pin Up American
- Adres: Rewolucji 1905 roku 45, 90-215 Łódź, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Świetne miejsce z wyjątkowym klimatem! Byliśmy tu z narzeczonym i wszystko było naprawdę bardzo smaczne — zamówiliśmy pizzę, burgera oraz zupę meksykańską i każde danie zrobiło na nas duże wrażenie. Na duży plus zasługuje również obsługa — bardzo miła, uśmiechnięta i pomocna, dzięki czemu czuliśmy się swobodnie od samego wejścia. Wnętrze lokalu jest piękne, dopracowane w detalach, a amerykański wystrój tworzy świetny klimat, który wyróżnia to miejsce na mapie Łodzi. Na pewno wrócimy!"
- Cochise Burger & More Łodź
- Adres: Kurczaki 57, 93-322 Łódź, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Z całego serca polecam to miejsce! Burgery absolutnie obłędne – soczyste, wielkie, wyraziste w smaku. Frytki z sosem serowym CHRUPIĄCE, co zdecydowanie rzadko się zdarza kiedy pojawi się sos. Atmosfera w lokalu luźna i przyjemna, a wisienką na torcie był kelner Bartek najlepszy kelner jakiego spotkaliśmy! Uśmiechnięty, pomocny, z humorem i mega wyczuciem – dzięki niemu czuliśmy się swobodnie od samego wejścia. Wnętrze lokalu jest piękne, dopracowane w detalach, a amerykański wystrój tworzy świetny klimat, który wyróżnia to miejsce na mapie Łodzi. Na pewno tu wrócimy ! PS. Panie Bartku, mam nadzieję że moja wersja scarecrow z gorgonzolą przypadnie Panu do gustu"
- D'Street Food
- Adres: Andrzeja Struga 5, 90-420 Łódź, Polska
- Ocena w Google Maps: 5
- Przykładowa opinia: "Bardzo sympatyczna obsługa. Zostaliśmy powitani kubkiem ciepłej herbaty w zimny wieczór. Jedzonko przygotowano bardzo szybko . Makaron bardzo dobrze doprawiony . Burger z kurczakiem.takze smaczny. Do tagów. Super cenie z frytkami. Mały minus za plastikowy talerz i takie też sztućce. Ceny bardzo na plus !!"
- SmaszMi
- Adres: Zgierska 211, 91-497 Łódź, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Najlepszy burger jaki jadłam. Pomysł smaszowania cienkich porcji wołowiny to strzał w dziesiątkę. Dzięki temu mięso jest chrupiące, soczyste i apetyczne. Podstawowa gramatura też super (2x70g), w porównaniu do klasycznych kotletów w większości burgerów (ok. 200g). Zamówiłam Ostrego Smasza, każdy poszczególny składnik w tym burgerze był indywidualnie doprawiony i pyszny, co w zestawieniu z dwoma kawałkami mięsa smakowało wybornie. Bardzo dobra konfitura z cebuli, nie była słodka tylko bardziej wytrawna. Burger był podany w papierze, bez sztućców, trzeba się przygotować, że można się ubrudzić :) Lokal niewielki ale przytulny. Raczej na szybką konsumpcję niż dłuższe siedzenie. Chętnie tu wrócę spróbować innych pozycji z menu, są dostępne również ciekawe snaki i frytki."