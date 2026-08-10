Ostrzeżenie o burzach pojawiło się 10 sierpnia 2026

IMGW ostrzega przed burzami na poniedziałek 10 sierpnia. Alerty obejmują pas od Wielkopolski po północno-wschodnie krańce Polski.

Ostrzeżenie II stopnia (kolor pomarańczowy) dotyczy obszaru Polski północnej i północno-wschodniej, gdzie prognozowane są najintensywniejsze zjawiska:

Województwo warmińsko-mazurskie – cały obszar (m.in. Olsztyn).

Województwo podlaskie – cały obszar (m.in. Białystok).

Województwo mazowieckie – część północna i północno-wschodnia (np. Płock, Ostrołęka, Siedlce).

Województwo pomorskie – wschodnia część (okolice Gdańska, Żuławy, Mierzeja Wiślana).

Województwo kujawsko-pomorskie – pas północno-wschodni (m.in. Grudziądz).

Ostrzeżenie I stopnia (kolor żółty) Obejmuje pas Polski centralnej i wschodniej otaczający strefę pomarańczową:

Województwo wielkopolskie – część centralna i wschodnia (m.in. Poznań, Kalisz, Konin).

Województwo kujawsko-pomorskie – część centralna i zachodnia (m.in. Bydgoszcz).

Województwo łódzkie – przeważająca część obszaru (m.in. Łódź, Piotrków Trybunalski).

Województwo mazowieckie – część centralna i południowa (m.in. Warszawa, Radom).

Województwo lubelskie – część północna i centralna (m.in. Lublin).

Burza w prognozie. Co sprawdzić przed wyjściem i w podróży?

Po takim ostrzeżeniu warto od razu sprawdzić kolejne komunikaty i zabezpieczyć to, co może ucierpieć przy gwałtownej zmianie pogody.

Śledź komunikaty: sprawdzaj aktualizacje pogody, alerty i informacje od służb. Zwróć uwagę, czy ostrzeżenie dotyczy także silnego wiatru, intensywnego deszczu lub gradu, bo to właśnie te zjawiska najczęściej powodują lokalne utrudnienia i szkody.

sprawdzaj aktualizacje pogody, alerty i informacje od służb. Zwróć uwagę, czy ostrzeżenie dotyczy także silnego wiatru, intensywnego deszczu lub gradu, bo to właśnie te zjawiska najczęściej powodują lokalne utrudnienia i szkody. Zabezpiecz otoczenie domu: schowaj lub przymocuj lekkie przedmioty z balkonu, tarasu i podwórka, zamknij okna, a samochód, jeśli to możliwe, przestaw w miejsce oddalone od drzew, luźnych konstrukcji i terenów narażonych na zalanie.

schowaj lub przymocuj lekkie przedmioty z balkonu, tarasu i podwórka, zamknij okna, a samochód, jeśli to możliwe, przestaw w miejsce oddalone od drzew, luźnych konstrukcji i terenów narażonych na zalanie. Ogranicz przebywanie na zewnątrz: gdy burza się zbliża, zrezygnuj ze spacerów, jazdy rowerem, prac na wysokości i aktywności nad wodą. Nie szukaj schronienia pod pojedynczym drzewem ani przy metalowych elementach infrastruktury.

gdy burza się zbliża, zrezygnuj ze spacerów, jazdy rowerem, prac na wysokości i aktywności nad wodą. Nie szukaj schronienia pod pojedynczym drzewem ani przy metalowych elementach infrastruktury. Przygotuj się na przerwy w dostawie prądu: miej pod ręką naładowany telefon, latarkę, powerbank oraz podstawowe rzeczy potrzebne w domu. Warto wcześniej zapisać najważniejsze numery kontaktowe i upewnić się, że domownicy wiedzą, gdzie bezpiecznie przeczekać burzę.

miej pod ręką naładowany telefon, latarkę, powerbank oraz podstawowe rzeczy potrzebne w domu. Warto wcześniej zapisać najważniejsze numery kontaktowe i upewnić się, że domownicy wiedzą, gdzie bezpiecznie przeczekać burzę. W podróży zachowaj ostrożność: jeśli jesteś w samochodzie, zwolnij i obserwuj warunki na drodze. Podczas silnej ulewy, porywów wiatru albo ograniczonej widoczności lepiej zatrzymać się w bezpiecznym miejscu i poczekać na poprawę pogody, niż kontynuować jazdę za wszelką cenę.

jeśli jesteś w samochodzie, zwolnij i obserwuj warunki na drodze. Podczas silnej ulewy, porywów wiatru albo ograniczonej widoczności lepiej zatrzymać się w bezpiecznym miejscu i poczekać na poprawę pogody, niż kontynuować jazdę za wszelką cenę. W nagłym zagrożeniu wezwij pomoc: jeśli dojdzie do wypadku, zerwania linii, pożaru, podtopienia albo ktoś potrzebuje pilnej pomocy, najpierw zadbaj o własne bezpieczeństwo i skontaktuj się z numerem 112. Nie zbliżaj się do uszkodzonych przewodów i stosuj się do poleceń służb.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI