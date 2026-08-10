Ostrzeżenie o burzach pojawiło się 10 sierpnia 2026
IMGW ostrzega przed burzami na poniedziałek 10 sierpnia. Alerty obejmują pas od Wielkopolski po północno-wschodnie krańce Polski.
Ostrzeżenie II stopnia (kolor pomarańczowy) dotyczy obszaru Polski północnej i północno-wschodniej, gdzie prognozowane są najintensywniejsze zjawiska:
- Województwo warmińsko-mazurskie – cały obszar (m.in. Olsztyn).
- Województwo podlaskie – cały obszar (m.in. Białystok).
- Województwo mazowieckie – część północna i północno-wschodnia (np. Płock, Ostrołęka, Siedlce).
- Województwo pomorskie – wschodnia część (okolice Gdańska, Żuławy, Mierzeja Wiślana).
- Województwo kujawsko-pomorskie – pas północno-wschodni (m.in. Grudziądz).
Ostrzeżenie I stopnia (kolor żółty) Obejmuje pas Polski centralnej i wschodniej otaczający strefę pomarańczową:
- Województwo wielkopolskie – część centralna i wschodnia (m.in. Poznań, Kalisz, Konin).
- Województwo kujawsko-pomorskie – część centralna i zachodnia (m.in. Bydgoszcz).
- Województwo łódzkie – przeważająca część obszaru (m.in. Łódź, Piotrków Trybunalski).
- Województwo mazowieckie – część centralna i południowa (m.in. Warszawa, Radom).
- Województwo lubelskie – część północna i centralna (m.in. Lublin).
Burza w prognozie. Co sprawdzić przed wyjściem i w podróży?
Po takim ostrzeżeniu warto od razu sprawdzić kolejne komunikaty i zabezpieczyć to, co może ucierpieć przy gwałtownej zmianie pogody.
- Śledź komunikaty: sprawdzaj aktualizacje pogody, alerty i informacje od służb. Zwróć uwagę, czy ostrzeżenie dotyczy także silnego wiatru, intensywnego deszczu lub gradu, bo to właśnie te zjawiska najczęściej powodują lokalne utrudnienia i szkody.
- Zabezpiecz otoczenie domu: schowaj lub przymocuj lekkie przedmioty z balkonu, tarasu i podwórka, zamknij okna, a samochód, jeśli to możliwe, przestaw w miejsce oddalone od drzew, luźnych konstrukcji i terenów narażonych na zalanie.
- Ogranicz przebywanie na zewnątrz: gdy burza się zbliża, zrezygnuj ze spacerów, jazdy rowerem, prac na wysokości i aktywności nad wodą. Nie szukaj schronienia pod pojedynczym drzewem ani przy metalowych elementach infrastruktury.
- Przygotuj się na przerwy w dostawie prądu: miej pod ręką naładowany telefon, latarkę, powerbank oraz podstawowe rzeczy potrzebne w domu. Warto wcześniej zapisać najważniejsze numery kontaktowe i upewnić się, że domownicy wiedzą, gdzie bezpiecznie przeczekać burzę.
- W podróży zachowaj ostrożność: jeśli jesteś w samochodzie, zwolnij i obserwuj warunki na drodze. Podczas silnej ulewy, porywów wiatru albo ograniczonej widoczności lepiej zatrzymać się w bezpiecznym miejscu i poczekać na poprawę pogody, niż kontynuować jazdę za wszelką cenę.
- W nagłym zagrożeniu wezwij pomoc: jeśli dojdzie do wypadku, zerwania linii, pożaru, podtopienia albo ktoś potrzebuje pilnej pomocy, najpierw zadbaj o własne bezpieczeństwo i skontaktuj się z numerem 112. Nie zbliżaj się do uszkodzonych przewodów i stosuj się do poleceń służb.
Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI