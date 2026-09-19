Odwołane pociągi, jest komunikat! Są problemy z jednym typem wagonów

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-09-19 20:00

Pasażerów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej czekają utrudnienia. W poniedziałek i wtorek, 21 i 22 września, przewoźnik odwoła łącznie 17 połączeń. Powodem są problemy techniczne najnowszych pociągów PESA Elf 3.0. ŁKA zdecydowała o wycofaniu tych pojazdów z ruchu do czasu usunięcia usterek. Pozostałe pociągi mają kursować normalnie.

Czoło pociągu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. O wycofaniu składów Elf 3.0 z ruchu przeczytasz na Eska Łódź.
Autor: Ela Piotrowska

ŁKA odwołuje 17 połączeń. Problemy z najnowszymi pociągami

Łódzka Kolej Aglomeracyjna poinformowała w sobotę o problemach ze swoimi najnowszymi pociągami. Chodzi o pojazdy PESA Elf 3.0, które zaczęły wozić pasażerów zaledwie dwa miesiące temu.

Jak przekazała ŁKA, podczas użytkowania składów powtarzały się problemy techniczne. Dotyczyły m.in. systemu sterowania drzwiami oraz innych podzespołów. Ze względów bezpieczeństwa przewoźnik zdecydował więc o wycofaniu całej floty Elfów 3.0.

PESA Bydgoszcz, został wezwany do usunięcia usterek we wszystkich pojazdach

"Priorytetem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej było i zawsze będzie bezpieczeństwo i komfort podróży pasażerów. Dlatego w związku z powtarzającymi się problemami technicznymi dotyczącymi m.in. systemów sterowania drzwiami oraz innych podzespołów nowych pociągów PESA Elf 3.0, byliśmy zmuszeni wycofać te pojazdy z ruchu" - pisze przewoźnik na Facebooku.

Skutki pasażerowie odczują już w poniedziałek i wtorek. W tych dniach odwołanych zostanie 17 połączeń. ŁKA planowała 323 kursy, z których ostatecznie zrealizowanych ma zostać 306. Do obsługi tras skierowano 39 pozostałych pociągów przewoźnika.

ŁKA radzi pasażerom, by przed podróżą sprawdzali rozkład i szukali alternatywnych połączeń na stronie przewoźnika oraz w aplikacji ŁKA Infoportal.

Producent składów, PESA Bydgoszcz, został wezwany do usunięcia usterek we wszystkich pojazdach. Do czasu naprawy pociągi nie będą wozić pasażerów. ŁKA zapowiada też egzekwowanie zapisów umowy, w tym ewentualnych kar.

Pierwsze z 14 nowych Elfów 3.0 wyjechały na trasy 22 lipca. Pociągi kosztowały ponad 455 mln zł. Około 300 mln zł pochodziło z dofinansowania, m.in. z KPO.

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zamek
Jechałem legendarnym pociągiem. W środku jak kiedyś, aż trudno uwierzyć!