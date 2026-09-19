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Seminaria duchowne święcą pustkami
Liczba kandydatów do kapłaństwa w Polsce drastycznie malej i widać to już od wielu lat. Ma to oczywiście związek z kryzysem wizerunkowym kościoła, który przełożył się m.in. na spadek zaufania. Dodatkowo nie możemy zapominać o zmianach kulturowych - szczególnie wśród młodzieży - która coraz częściej i świadomiej odchodzi od kościoła. W zeszłym roku informowaliśmy już o drastycznym spadku powołań - Alarmujące dane z polskich seminariów. W kilku diecezjach zero nowych kleryków - a jak jest w tym roku? Nie lepiej.
Mniej księży w Polsce. Młodzi już nie decydują się tak chętnie
Spadek liczby powołań to fakt, a w ostatnim czasie informował o tym m.in. portal Deon.pl, który przedstawił kilka konkretów. Okazuje się, że np. łódzkie seminarium ma problem z powołaniami, bowiem tam na ten moment zgłosiło się jedynie 4 kandydatów. Niezbyt pocieszająca rekrutacja na kleryków miała miejsce w częstochowskim seminarium, gdzie zgłosiło się 9 kandydatów.
Od nowego roku akademickiego formację rozpocznie łącznie 9 kandydatów: 7 z archidiecezji częstochowskiej, 1 z diecezji sosnowieckiej oraz 1 z Towarzystwa Świętego Pawła - poinformowała Archidiecezja na Facebooku.
Nieco więcej, bo 12 chętnych, jest w Tarnowie.
Mamy 12 alumnów pierwszego roku, oficjalnie przyjętych przez księdza biskupa, więc bardzo się cieszymy. Gratulujemy tym młodym mężczyznom tej decyzji i odwagi. Ci kandydaci są różni pod względem także wieku, od matury do zakończonych studiów. Są tacy, którzy skończyli studia i przyszli do nas, są tacy, którzy przerwali studia, bo jednak Pan Bóg mocniej pukał - mówił na antenie RDN rektor seminarium, ks.Jacek Soprych, cytuje portal Deon.pl.
Polacy odchodzą od kościoła?
Polska jako kraj sekularyzuje się najszybciej na świecie, a ilość chętnych osób do kapłaństwa jest tego idealnym przykładem. Przyczyn takiego zjawiska jest od groma, ale czy jeszcze kiedyś wszystko się odwróci? Tego nie wiemy, lecz oczywiście jest to możliwe.