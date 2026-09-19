Seminaria duchowne święcą pustkami

Liczba kandydatów do kapłaństwa w Polsce drastycznie malej i widać to już od wielu lat. Ma to oczywiście związek z kryzysem wizerunkowym kościoła, który przełożył się m.in. na spadek zaufania. Dodatkowo nie możemy zapominać o zmianach kulturowych - szczególnie wśród młodzieży - która coraz częściej i świadomiej odchodzi od kościoła. W zeszłym roku informowaliśmy już o drastycznym spadku powołań - Alarmujące dane z polskich seminariów. W kilku diecezjach zero nowych kleryków - a jak jest w tym roku? Nie lepiej.

Mniej księży w Polsce. Młodzi już nie decydują się tak chętnie

Spadek liczby powołań to fakt, a w ostatnim czasie informował o tym m.in. portal Deon.pl, który przedstawił kilka konkretów. Okazuje się, że np. łódzkie seminarium ma problem z powołaniami, bowiem tam na ten moment zgłosiło się jedynie 4 kandydatów. Niezbyt pocieszająca rekrutacja na kleryków miała miejsce w częstochowskim seminarium, gdzie zgłosiło się 9 kandydatów.

Od nowego roku akademickiego formację rozpocznie łącznie 9 kandydatów: 7 z archidiecezji częstochowskiej, 1 z diecezji sosnowieckiej oraz 1 z Towarzystwa Świętego Pawła - poinformowała Archidiecezja na Facebooku.

Nieco więcej, bo 12 chętnych, jest w Tarnowie.

Mamy 12 alumnów pierwszego roku, oficjalnie przyjętych przez księdza biskupa, więc bardzo się cieszymy. Gratulujemy tym młodym mężczyznom tej decyzji i odwagi. Ci kandydaci są różni pod względem także wieku, od matury do zakończonych studiów. Są tacy, którzy skończyli studia i przyszli do nas, są tacy, którzy przerwali studia, bo jednak Pan Bóg mocniej pukał - mówił na antenie RDN rektor seminarium, ks.Jacek Soprych, cytuje portal Deon.pl.

Polacy odchodzą od kościoła?

Polska jako kraj sekularyzuje się najszybciej na świecie, a ilość chętnych osób do kapłaństwa jest tego idealnym przykładem. Przyczyn takiego zjawiska jest od groma, ale czy jeszcze kiedyś wszystko się odwróci? Tego nie wiemy, lecz oczywiście jest to możliwe.

Czy chodzisz do kościoła co niedzielę?