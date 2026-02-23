Najlepsze restauracje azjatyckie w Łodzi. TOP 10 z autentycznymi smakami Dalekiego Wschodu

Najlepsza restauracja azjatycka Łódź - LISTA
Kiedy mamy ochotę na kulinarną podróż do Dalekiego Wschodu, poszukujemy miejsca, które przeniesie nas w egzotyczne smaki Azji. Niezależnie od tego, czy planujemy romantyczną kolację, szybki lunch w trakcie pracy, czy spotkanie ze znajomymi przy różnorodnych, aromatycznych daniach, kluczowe jest znalezienie lokalu, który zaoferuje autentyczne wrażenia. W takich chwilach wielu zadaje sobie pytanie: gdzie jest najlepsza restauracja azjatycka w Łodzi?
- Ha Long Rudzka
- Adres: Rudzka 62, 93-423 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Super miejsce bardzo ladny wystroj przytulnie i ładnie dobre jedzenie duzy wybor dań. Ceny bardzo przystępne. Właściwie można powiedzieć. Ze jak na dzisiejsze cały to tanio. Do tego porcję olbrzymie. Szczerze polecam."
- Linh Linh Asian Comfort Food
- Adres: Tamka 3, 91-403 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Bardzo fajne miejsce, jedzenie bardzo smaczne. Super obsługa ! Na plus, że lokal jest bardzo zadbany, czysty i wystrój jest nowoczesny"
- Złoty Imbir
- Adres: Henryka Sienkiewicza 39, 90-114 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobre jedzenie, tofu pyszne, ale najbardziej zaskoczył mnie deser - kulki sezamowe. Zdecydowanie polecam. Fajnie miejsce, żeby przyjść ze znajomymi i potestować różnych dań."
- Shamo
- Adres: Franklina Delano Roosevelta 8, 90-056 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Jedzenie? Po prostu rewelacja! Każde danie jest świeże, aromatyczne i autentyczne w smaku. Widać, że kuchnia prowadzona jest z pasją i dużą dbałością o jakość składników. Obsługa również na najwyższym poziomie — Pani Amelia sympatyczna, uśmiechnięta i bardzo pomocna w wyborze dań. Zdecydowanie polecam Shamo każdemu, kto chce zasmakować prawdziwej Tajlandii bez wychodzenia z miasta. Na pewno wrócę nie raz!"
- Pho by Lilly Tran
- Adres: Piotrkowska 80, 90-102 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Odwiedziliśmy to miejsce ze znajomymi - bardzo posmakowały nam różne warianty Pho , przystawki (pierożki), drugie dania były smaczne, ale nie tak bardzo jak zupy Obsługa pomocna, lokal w porządku (jedynie można się troszkę przyczepić do muzyki, która zupełnie nie pasuje do klimatu)."
- Restauracja Gỗ
- Adres: Piotrkowska 152, 90-057 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Zacznę od tego, że porcje w restauracji są ogromne. Przy średnim głodzie połowę swojego dania wzięłam na wynos. Sup Thit Heo i zupa PHO ze smażonym tofu były bardzo dobre. Wszystko świeże, dobrze doprawione, a samych składników w porcji był ogrom. Miejsce bardzo przyjemne, a obsługa bardzo miła. Będąc w Łodzi myślę że warto wpaść :)"
- One More Thai
- Adres: Rudzka 67, 93-438 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Bardzo ciekawa azjatycka restauracja w Łodzi. Przytulny kameralny lokal, warty odwiedzenia każdego który lubi wschodnią kuchnię. Pani kelnerka z przyjemnością pomoże, każdemu niezdecydowanemu. Stosunek cena jakość na super poziomie, porcje duże i bardzo smaczne. Dla niekrorych dań dodowane są przyprawy w celu dobrania dla swojego poziomu ostrości. Miejsce godne pecenia kazdemu. Napewno wrócimy."
- A tu...TAJ
- Adres: Ks. Adama Naruszewicza 4, 93-150 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "A tu TAJ to Autentyczny smak Tajlandii w Łodzi Jeśli szukacie miejsca, gdzie tajska kuchnia broni się przede wszystkim jakością, smakiem i świetnym podejściem do gościa, to A tu TAJ jest obowiązkowym punktem na kulinarniej mapie Łodzi. Wszystko, co zamówiliśmy, było świeże i pyszne, ale dwa dania to absolutny majstersztyk: Wołowina w sosie z czarnego pieprzu – Prawdziwa petarda! Mięso jest niezwykle kruche, a sos wyrazisty i głęboki w smaku. Wołowina z tajską bazylią wykonana po mistrzowsku. Genialny aromat bazylii i idealny balans przypraw. Składniki są najwyższej jakości, co przekłada się na autentyczny smak dań. Obsługa jest pomocna i profesjonalna – potrafią świetnie doradzić i dbają o to, by gość czuł się zaopiekowany od wejścia do wyjścia. Podsumowując: Świetne jedzenie, wysokiej klasy składniki i ekipa, która zna się na rzeczy. Na pewno będę tu wracać!"
- AsiArt Express
- Adres: Henryka Rodakowskiego 1, 93-277 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Wszystko bardzo spoko. Obsługa miła, jedzenie tez bardzo smaczne. Polecam :)"
- Pan Bao Chojny
- Adres: Strażacka 5, 93-318 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Nasza pierwsza wizyta w Pan Bao i na pewno nie ostatnia. Świetne miejsce, przyjemna atmosfera, miła obsługa. Zamówiliśmy wietnamską zupę PHO (micha jak dla trzech osób), Udon Kyoto i jaką polecaną bułę z oscypkiem i żurawiną. Wszystko smaczne, doprawione i pełne smaku. Ceny przystępne. Bardzo ciekawe też piwa w ofercie. Mega plus za akceptowanie psów w lokalu. Podsumowując miejsce godne polecenia, zupełnie inne niż wszystkie, a pamiętajmy nie jest ono w centrum Łodzi gdzie wybór jest ogromny. Wrócimy gdy tylko odwiedzimy Polskę i Łódź."