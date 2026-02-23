Najlepsze restauracje azjatyckie w Łodzi. TOP 10 z autentycznymi smakami Dalekiego Wschodu

Redakcja ESKA.pl
2026-02-23 13:13

Szukasz miejsca z najlepszym azjatyckim jedzeniem w Łodzi, ale mnogość opcji Cię przytłacza? Nie musisz tracić czasu na szukanie. Przygotowaliśmy ranking TOP 10 restauracji, które zachwycają autentycznymi smakami i zbierają rewelacyjne opinie. Sprawdź, gdzie zjesz najsmaczniej.

Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Najlepsze restauracje azjatyckie w Łodzi. TOP 10 z autentycznymi smakami Dalekiego Wschodu

Najlepsza restauracja azjatycka Łódź - LISTA

Kiedy mamy ochotę na kulinarną podróż do Dalekiego Wschodu, poszukujemy miejsca, które przeniesie nas w egzotyczne smaki Azji. Niezależnie od tego, czy planujemy romantyczną kolację, szybki lunch w trakcie pracy, czy spotkanie ze znajomymi przy różnorodnych, aromatycznych daniach, kluczowe jest znalezienie lokalu, który zaoferuje autentyczne wrażenia. W takich chwilach wielu zadaje sobie pytanie: gdzie jest najlepsza restauracja azjatycka w Łodzi?

  1. Ha Long Rudzka
    • Adres: Rudzka 62, 93-423 Łódź
    • Ocena w Google Maps: 4,9
    • Przykładowa opinia: "Super miejsce bardzo ladny wystroj przytulnie i ładnie dobre jedzenie duzy wybor dań. Ceny bardzo przystępne. Właściwie można powiedzieć. Ze jak na dzisiejsze cały to tanio. Do tego porcję olbrzymie. Szczerze polecam."
  2. Linh Linh Asian Comfort Food
    • Adres: Tamka 3, 91-403 Łódź
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Bardzo fajne miejsce, jedzenie bardzo smaczne. Super obsługa ! Na plus, że lokal jest bardzo zadbany, czysty i wystrój jest nowoczesny"
  3. Złoty Imbir
    • Adres: Henryka Sienkiewicza 39, 90-114 Łódź
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Bardzo dobre jedzenie, tofu pyszne, ale najbardziej zaskoczył mnie deser - kulki sezamowe. Zdecydowanie polecam. Fajnie miejsce, żeby przyjść ze znajomymi i potestować różnych dań."
  4. Shamo
    • Adres: Franklina Delano Roosevelta 8, 90-056 Łódź
    • Ocena w Google Maps: 4,6
    • Przykładowa opinia: "Jedzenie? Po prostu rewelacja! Każde danie jest świeże, aromatyczne i autentyczne w smaku. Widać, że kuchnia prowadzona jest z pasją i dużą dbałością o jakość składników. Obsługa również na najwyższym poziomie — Pani Amelia sympatyczna, uśmiechnięta i bardzo pomocna w wyborze dań. Zdecydowanie polecam Shamo każdemu, kto chce zasmakować prawdziwej Tajlandii bez wychodzenia z miasta. Na pewno wrócę nie raz!"
  5. Pho by Lilly Tran
    • Adres: Piotrkowska 80, 90-102 Łódź
    • Ocena w Google Maps: 4,5
    • Przykładowa opinia: "Odwiedziliśmy to miejsce ze znajomymi - bardzo posmakowały nam różne warianty Pho , przystawki (pierożki), drugie dania były smaczne, ale nie tak bardzo jak zupy Obsługa pomocna, lokal w porządku (jedynie można się troszkę przyczepić do muzyki, która zupełnie nie pasuje do klimatu)."
  6. Restauracja Gỗ
    • Adres: Piotrkowska 152, 90-057 Łódź
    • Ocena w Google Maps: 4,5
    • Przykładowa opinia: "Zacznę od tego, że porcje w restauracji są ogromne. Przy średnim głodzie połowę swojego dania wzięłam na wynos. Sup Thit Heo i zupa PHO ze smażonym tofu były bardzo dobre. Wszystko świeże, dobrze doprawione, a samych składników w porcji był ogrom. Miejsce bardzo przyjemne, a obsługa bardzo miła. Będąc w Łodzi myślę że warto wpaść :)"
  7. One More Thai
    • Adres: Rudzka 67, 93-438 Łódź
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Bardzo ciekawa azjatycka restauracja w Łodzi. Przytulny kameralny lokal, warty odwiedzenia każdego który lubi wschodnią kuchnię. Pani kelnerka z przyjemnością pomoże, każdemu niezdecydowanemu. Stosunek cena jakość na super poziomie, porcje duże i bardzo smaczne. Dla niekrorych dań dodowane są przyprawy w celu dobrania dla swojego poziomu ostrości. Miejsce godne pecenia kazdemu. Napewno wrócimy."
  8. A tu...TAJ
    • Adres: Ks. Adama Naruszewicza 4, 93-150 Łódź
    • Ocena w Google Maps: 4,6
    • Przykładowa opinia: "A tu TAJ to Autentyczny smak Tajlandii w Łodzi Jeśli szukacie miejsca, gdzie tajska kuchnia broni się przede wszystkim jakością, smakiem i świetnym podejściem do gościa, to A tu TAJ jest obowiązkowym punktem na kulinarniej mapie Łodzi. Wszystko, co zamówiliśmy, było świeże i pyszne, ale dwa dania to absolutny majstersztyk: Wołowina w sosie z czarnego pieprzu – Prawdziwa petarda! Mięso jest niezwykle kruche, a sos wyrazisty i głęboki w smaku. Wołowina z tajską bazylią wykonana po mistrzowsku. Genialny aromat bazylii i idealny balans przypraw. Składniki są najwyższej jakości, co przekłada się na autentyczny smak dań. Obsługa jest pomocna i profesjonalna – potrafią świetnie doradzić i dbają o to, by gość czuł się zaopiekowany od wejścia do wyjścia. Podsumowując: Świetne jedzenie, wysokiej klasy składniki i ekipa, która zna się na rzeczy. Na pewno będę tu wracać!"
  9. AsiArt Express
    • Adres: Henryka Rodakowskiego 1, 93-277 Łódź
    • Ocena w Google Maps: 4,7
    • Przykładowa opinia: "Wszystko bardzo spoko. Obsługa miła, jedzenie tez bardzo smaczne. Polecam :)"
  10. Pan Bao Chojny
    • Adres: Strażacka 5, 93-318 Łódź
    • Ocena w Google Maps: 4,6
    • Przykładowa opinia: "Nasza pierwsza wizyta w Pan Bao i na pewno nie ostatnia. Świetne miejsce, przyjemna atmosfera, miła obsługa. Zamówiliśmy wietnamską zupę PHO (micha jak dla trzech osób), Udon Kyoto i jaką polecaną bułę z oscypkiem i żurawiną. Wszystko smaczne, doprawione i pełne smaku. Ceny przystępne. Bardzo ciekawe też piwa w ofercie. Mega plus za akceptowanie psów w lokalu. Podsumowując miejsce godne polecenia, zupełnie inne niż wszystkie, a pamiętajmy nie jest ono w centrum Łodzi gdzie wybór jest ogromny. Wrócimy gdy tylko odwiedzimy Polskę i Łódź."