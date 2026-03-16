Najlepsze bary mleczne w Łodzi - TOP 10 łódzkich barów mlecznych

Najlepsze bary mleczne Łódź - LISTA
Kiedy dopada nas głód, a portfel nie chce współpracować z wygórowanymi cenami modnych restauracji, albo po prostu pragniemy smaku domowego obiadu, z dzieciństwa, bez zbędnych udziwnień – z pomocą przychodzą bary mleczne. To miejsca, które od lat karmią Polaków pożywnymi, tradycyjnymi daniami w przystępnych cenach. Niezależnie od tego, czy szukasz sycącego pieroga, klasycznego schabowego, czy zupy jak u babci, często zadajesz sobie pytanie: gdzie znaleźć najlepszy bar mleczny w Łodzi? Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy ranking TOP 10 łódzkich barów mlecznych, bazując na opiniach i ocenach dostępnych w sieci.
- Obiady Domowe w Teatrze Nowym
- Adres: Zachodnia 93, 90-402 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Byliśmy tu 21.02.2026. Trafiliśmy na podstawie dobrych opinii. Miejsce na nazwa wskazuje znajduje się w budynku Teatru. Parking możliwy przy głównej ulicy. W środku około 7-8 stolików większość 4 osobowe. 2 zupy i kilka dań głównych oraz kilka pierogów z różnymi farszami. Jedzenie bardzo smaczne. Ceny bardzo przystępne za trzyosobowy obiad (każdy miał danie główne) z napojami zapłaciliśmy po 40 zł za osobę. Atmosfera miła. Warto przyjsc bliżej południa bo wtedy miejsce do siedzenia jest dostępne. Po 13:30 jak wychodziliśmy wszystkie stoliki były zajęte. Pozdrawiamy z krówka :)"
- Bistro u Janka
- Adres: prez. Gabriela Narutowicza 130, 90-146 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Bistro skradło moje serce. Panie są przemiłe i bardzo ciepłe. Jedzenie przepyszne i bardzo dobrych cenach (wręcz może za tanio za taką jakość). Fenomenalne miejsce które jest perełką Łodzi i nie mogę się doczekać aż będę mogła wrócić. Je się jak u babci i porcje też takie są."
- SMAK Bar Tradycyjny
- Adres: plac Norberta Barlickiego 7, 90-615 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Przyjechaliśmy zwiedzić Łódź tylko na weekend. Do tego baru trafiliśmy przypadkiem bo był blisko. Bar jest mały i z zewnątrz może nie wygląda zbyt okazale. Postanowiliśmy spróbować ….i się nie zawiedliśmy, przeciwnie , tylko miłe słowa można powiedzieć. Bardzo miła obsługa, gość czuje się jak u znajomych którzy specjalnie dla niego przygotowali obiad i chcą aby smakowało. Jedzenie SUPER!!! Zamówiliśmy pierogi ruskie - solidna porcja. Na życzenie klienta dodatkowo okrasa i śmietanka. Pierogi miękkie z dużą ilością dobrze doprawionego farszu, miękkie nie za grube ciasto. Drugie danie to kotlet schabowy z mozarellą do tego zapiekane ziemniaki łódeczki. Szef doradził te ziemniaki zamiast frytek a my zaufaliśmy i słusznie. Bardzo dobre, idealnie wypieczone i dobrze bez przesady przyprawione. Kotlet duży a schab naprawdę dobry, nie suchy twardy papierowy ale miękki i soczysty. Wszyscy najedliśmy się bardziej niż do syta i wszystkim bardzo smakowało. Z całego serca uczciwie polecamy to miejsce"
- Szczęśliwy Brzuszek Obiady Domowe
- Adres: Zarzewska 3, 93-184 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Jedzonko pyszne. Bardzo dobrze przyprawione. Liście laurowe, ziele angielskie i pieprz a nie jakaś pseudo Vegeta czy Maggi. Ceny też dobre. Dla mnie pyszota."
- Pycha Micha
- Adres: Piotrkowska 198, 90-004 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Świetny lokal. Sympatyczne wnętrze i obsługa za co duży plus. Mega plus za jedzenie. Menu nie jest może jakieś duże ale każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Kilka zup do wyboru, bardzo smaczne. Na drugie jest coś schabowy ale dania mączne to jest prawdziwy sztos. Kartacze z mięsem mega smaczne, ale knedle ze śliwkami to już ekstraklasa. Jest też domowy kompot, więc domowy obiad jak u mamy. Ceny bardzo przystępne, porcje duże. Trzeba iść „na głodnego” to jest szansa że nie trzeba będzie zabierać do domu serdecznie polecam!"
- Bar Mleczny Łodziak
- Adres: Piotrkowska 106, 90-926 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Prosty i krótki jadłospis - żadnych udziwnień. Smaczne, "swojskie" smaki. Przystępne ceny. Czysto i przestronnie.Odjąłem gwiazdkę za lokalizację toalety - niestety trzeba do niej trochę przejść po korytarzach i po schodach."
- Pyzunia Bistro&Bar
- Adres: Milionowa 253, 92-335 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobre jedzenie. Jadłam ozorek e sosie chrzanowym i zupę serową. Porcja ozorka ogromna! Bardzo smaczne, dobrze doprawione. Mojemu tacie też smakuje i korzysta zwłaszcza w weekendy z obiadów. Polecam serdecznie. Miła i wyrozumiała obsługa."
- Bar mleczny Łodziak
- Adres: Gen. Romualda Traugutta 25, 90-113 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Miłe zaskoczenie w lokalu ukrytym niemalże w piwnicy. Miła obsługa aura baru mlecznego. Jedzenie dobrze wyeksponowane, smaczne, ceny niewygórowane czegóż chcieć więcej."
- Bar mleczny "Stokrotka"
- Adres: Aleksandra Puszkina 10, 92-512 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,2
- Przykładowa opinia: "Jem tu od dzieciaka i dalej kocham tu wracać! Nie dość że jedzenie jest pyszne to w dodatku w rozsądnej cenie. Porcje dań są wystarczające i idzie się dobrze najeść :) Fajną opcja jest możliwość wzięcia dań na wynos. Szczerze, gorąco polecam ten bar!"
- Bar Sznycelek
- Adres: Pomorska 84A, 91-409 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,2
- Przykładowa opinia: "Kto nie był niech żałuje !!!!!Jedzenia na 10*. Ceny za tak DUŻE porcje to mistrzostwo. Gdybym mieszkała w Łodzi byłabym tam codziennie na pysznym obiadku.Obsługa na 10*PANIE CZUJĄ SMAKI NAJWAŻNIEJSZE....WSZYSTKO jest ŚWIEŻE i pachnące , a nie jak w innych lokalach odgrzewane w mikrofali.POLECAM Z CALEGO SERCA SZNYCELKA"