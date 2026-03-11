Najlepsza pizza w Łodzi - TOP 10 łódzkich pizzerii

Najlepsza pizzeria Łódź - LISTA
Kiedy zapragniesz szybkiego obiadu, niezobowiązującego spotkania ze znajomymi, rodzinnej kolacji czy po prostu masz ochotę na klasyczny smak Włoch, poszukiwania często prowadzą do jednego miejsca – pizzerii. To uniwersalne danie, kochane przez miliony, idealnie sprawdza się w wielu sytuacjach. Ale jak spośród tak wielu opcji wybrać tę najlepszą? Aby ułatwić mieszkańcom i odwiedzającym to zadanie, przygotowaliśmy ranking, który odpowiada na pytanie: gdzie znajduje się najlepsza pizzeria w Łodzi?
- Olio Pizza Napoletana - Łódź
- Adres: Piotrkowska 123, 90-430 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Przyszliśmy bo bardzo polecali i co? I się kurde nie mylili. Miejsce bardzo fajne muzyczka gra od samego wejścia czuliśmy się zaopiekowani. Na dania nie czekało się długo gdzie byliśmy w porze obiadowej. Przystawka pycha, pizzę także przepyszne. Wzięłam z ostrością 1 papryczki choć nie lubię ale nie zawiodłam się, pycha a konfitura z czerwonej cebulki mniammmm. Herbatka brzoskwiniowa naturalna parzona dobra. Desery także wspaniałe tiramisu włoskie ulubione a sernik pistacjowy dał czadu polecamy miejsce z czystym sercem. Ewelina jesteś najlepsza kelnerka i aż bije od ciebie ciepło i uśmiech, będziemy wracać. Pozdrawiamy"
- Ideolo Retkinia Pizza Włoska
- Adres: Pienista 50/lok. 1, 94-109 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Z mamą odwiedziłyśmy tę pizzerię i byłyśmy zachwycone! Dostałyśmy polecajkę pizzy, która okazała się strzałem w dziesiątkę, pizza czosnkowa była po prostu rewelacyjna! Ciasto idealne, składniki świeże, a smak przepyszny. Do tego bardzo miła i pomocna obsługa. Na pewno jeszcze tu wrócimy!"
- Oliviarnia
- Adres: Rzgowska 198, 93-317 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Bardzo sympatyczna obsługa, jedzenie bardzo dobre również jakosciowo, duze porcje, klimatyczne miejsce, eleganckie, duzy wybór oliw do pizzy i chleba, na starter dostaliśmy puszysta bagietke do degustacji siedmiu rodzaju oliw. Lemoniada świeża i kwaskowa bez cukru. Toaleta na miejscu bardzo schludna i czysta, z mydlem, papierem toaletowym jak i do wycierania rąk, przewijak dla dziecka w toalecie i podest. Restauracja ogolnie mala ale bardzo dobrze wyposażona i ładna polecam"
- Finestra pizzeria
- Adres: Wejście od ulicy, Alei Politechniki, Radwańska 2, 93-590 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Super miejsce! Pizzę dostaliśmy dosłownie w 5 min od zamówienia. Porcja frytek ogromna. Dzieci zadowolone i najedzone. Szkoda tylko że lokal trochę mały. Polecamy!"
- Alora
- Adres: Piotrkowska 67, 90-422 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Zasłużona 5. Gdyby się dało byłoby więcej. Pizza pyszna, taka nieprzekombinowana. Herbatka rozgrzewająca pyszna, tylko trochę mała pojemność. A na deser czuworki czyli takie trochę churros - porcja spokojnie na dwie osoby - pyszne dopełnienie obiadu."
- Pomodoro
- Adres: Rewolucji 1905 roku 4/1, 90-273 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Cudowne miejsce z niesamowitym klimatem. Pizza absolutnie pyszna, o niepowtarzalnym smaku, a do tego bardzo miła i uśmiechnięta obsługa. Dodatkowy plus za bardzo przystępne ceny. Zdecydowanie prędko wrócimy!"
- Tutti Santi Łódź
- Adres: Piotrkowska 295, 93-004 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Absolutnie genialna pizza rzymska! Cienka, chrupiąca, a przy tym niesamowicie lekka — po zjedzeniu zero uczucia ciężkości, tylko czysta przyjemność Miejsce ma świetny klimat i wyraźny pomysł, jest stylowo i bardzo „włosko”. Ogromny plus za przemiłą, kulturalną obsługę, która naprawdę dba o gości. Włoska muzyka w tle idealnie dopełnia całość i sprawia, że można się poczuć jak na krótkich wakacjach we Włoszech Zdecydowanie miejsce, do którego chce się wracać"
- Pizzeria Marrollo
- Adres: Maratońska 91, 94-007 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Obsługa mega. Pizze nr 1 w Łodzi. Z czystym sumieniem polecam! Dziś wzięłam dwie na wynos i sztosik. Pizza z karczochami cud miód lepszej nie jadłam. Caprisciosa sztos! Brakuje tylko dobrych włoskich win u Was ale rozumiem koncesja itp.6 +"
- Dzielna 43
- Adres: prez. Gabriela Narutowicza 43, 90-125 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Kiedyś miałem tu złe doświadczenie z obsługą: zamówienie pominięto, bardzo długo czekałem bez sensu, na koniec z pośpiechu nie odebrałem deseru. Uznałem, że nie wrócę. Ale wróciłem i było git 5/5 Sezonowa pizza podpalana ogniem epicka. Pyszna! Bardzo słodka, więc przy końcówce było ciężko - ale warto, zdecydowanie warto spróbować. Super obsługa. Musieliśmy czekać kwadrans w kolejce. Sala jest duża, ale głodnych jeszcze więcej. Z parkingiem ciężej, ponadto to strefa płatnego parkowania."
- Głodna Małpa Pizza Pasta - Łódź
- Adres: Piotrkowska 66, 90-105 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Jedliśmy w tej pizzerii dwukrotnie aż do końca naszego pobytu w Łodzi. Pizza jest na prawdę rewelacyjna. Z oliw smakowych próbowaliśmy: czosnkowa, ostrą oraz czarna trufle i wszystkie były pyszne. Drinki fantastyczne, a ceny zarówno pizzy jak i drinków bardzo rozsądne, co sprawiło że przy kolejnych pobytach w Łodzi będziemy bardzo chętnie wracać. W restauracji panuje bardzo przyjemna atmosfera a cała obsługa pomimo sporego ruchu jest bardzo miła i pomocna. Trzymajcie ten poziom a na pewno jeszcze nieraz wrócimy"