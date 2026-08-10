Budowa przy Skierniewickiej 8/10 przyspieszyła. Gotowy jest fragment stropu nad trzecim piętrem

Na budowie przy ul. Skierniewickiej 8/10 zakończyło się już stawianie belek i słupów. Gotowa jest też część stropu nad trzecim piętrem oraz ściany szybu windowego na pierwszych dwóch kondygnacjach. Teraz ekipy przygotowują wylanie pozostałej części stropu i zamknięcie etapu murowania ścian działowych.

Docelowo pod tym adresem ma zamieszkać 36 rodzin. Trwa też murowanie ścian działowych, które wyznaczą układ mieszkań. Budowa weszła w etap, na którym bryła budynku jest już dobrze widoczna.

Budynek przy Skierniewickiej dostanie pompy ciepła i fotowoltaikę

W lokalach zaplanowano loggie i przestronne tarasy. Ogrzewanie ma zapewniać połączenie pomp ciepła i energii z paneli fotowoltaicznych na dachu. Zamiast tradycyjnych kaloryferów w mieszkaniach pojawi się ogrzewanie podłogowe.

W budynku mają być windy. Miejsca parkingowe zaplanowano w podziemiach i przed budynkiem. Projekt obejmuje też dwa mieszkania w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Skierniewicka to kolejna wspólna inwestycja miasta i Widzewskiego TBS

Projekt powstaje na dwóch działkach o łącznej powierzchni blisko 1500 metrów kwadratowych. To kolejna inwestycja realizowana przez miasto i Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Wcześniej w ramach tej współpracy powstało już 147 mieszkań miejskich w Łodzi.

Według obecnych planów finał prac przewidziano na maj 2027 roku. Do tego czasu budynek ma przejść przez kolejne etapy realizacji.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI