Zaczną drążyć tunel pod Łodzią, tarcza pod ziemią! "Do Warszawy w 40 minut"

Gigantyczna maszyna pod Łodzią! Waży 4 tysiące ton. Rusza wielka budowa

W piątek na łódzkiej Retkini przeprowadzono skomplikowaną operację. Do komory startowej opuszczono ważącą ponad 400 ton tarczę maszyny TBM, która będzie drążyć tunel Kolei Dużych Prędkości. Operacja trwała kilka godzin.

To dopiero początek prac. W najbliższych tygodniach pod ziemią będzie montowana cała maszyna. Po zakończeniu montażu osiągnie ona długość 130 metrów i wagę około 4 tysięcy ton.

Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak nazwał budowę tunelu i całej linii kolejowej „Y” największym wyzwaniem inżynierskim w Polsce.

Tunel pod Łodzią będzie miał prawie 5 kilometrów długości. Nowa linia ma połączyć Warszawę przez Łódź z Poznaniem i Wrocławiem. Łącznie będzie liczyć około 470 kilometrów.

Z Łodzi do Warszawy w 40 minut. Kiedy ruszy kolej?

Nowa inwestycja ma znacznie skrócić czas podróży. Z Łodzi do Warszawy pociągi mają dojeżdżać w 40 minut, a do Poznania i Wrocławia w około godzinę. Docelowo składy Kolei Dużych Prędkości będą mogły osiągać prędkość 320 km/h.

Prezes spółki CPK Piotr Borys zapowiedział, że tunel pod Łodzią powinien być gotowy do 2029 roku. Połączenie z Warszawą i lotniskiem w Baranowie ma ruszyć w 2032 roku, a odcinki do Poznania i Wrocławia w 2035 roku.

Budowniczowie zapewniają, że wykorzystali doświadczenia z problematycznej budowy tunelu średnicowego w Łodzi. Nowa maszyna ma umożliwić dokładną kontrolę prac, aby nie uszkodzić budynków i ulic.

Tymczasem wciąż nie zakończono budowy tunelu średnicowego, którego drążenie zostało wstrzymane. Według wiceministra Malepszaka 18 listopada powinny być znane oferty firm zainteresowanych dokończeniem tej inwestycji.

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🚇🏗To jest tarcza bardzo małej prędkości na budowie tunelu dla kolei dużej prędkości. Ostatni element maszyny, którą dążymy tunel dla szybkiej pod Łodzią baaaardzo powoli wędruje pod ziemię. Waży 430 ton. Rozpoczęcie drążenia na wiosnę 🌱 https://t.co/RbTLFVWqp0— Maciej Dutkiewicz (@Maciej_M81) November 6, 2026