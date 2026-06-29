Rzgów to jedno z najpiękniejszych miast w województwie łódzkim. Leży na granicy dwóch dawnych regionów

Początki Rzgowa sięgają XIV wieku – pierwsza wzmianka o lokowaniu wsi na prawie niemieckim pochodzi z 1378 roku. Już w końcu XVI wieku Rzgów był miastem duchownym, należącym do kapituły katedralnej krakowskiej. To właśnie starania kapituły oraz nadanie króla Kazimierza Jagiellończyka doprowadziły do pierwszej, choć niezrealizowanej, lokacji miejskiej w 1467 roku. Prawa miejskie Rzgowowi nadano ostatecznie w 1502 roku. Miasto utraciło swój status w 1870 roku w wyniku carskiej reformy administracyjnej, by odzyskać go dopiero 1 stycznia 2006 roku.

Ciekawostką jest położenie Rzgowa na styku dwóch historycznych regionów. Jego historyczne centrum, znajdujące się na lewym brzegu rzeki Ner, leży w ziemi sieradzkiej, podczas gdy prawobrzeżna część miasta należy do ziemi łęczyckiej. Po rozbiorach Polski miejscowość znalazła się w zaborze pruskim, następnie w Księstwie Warszawskim, a ostatecznie w zaborze rosyjskim. Podczas II wojny światowej Rzgów wcielono do III Rzeszy, zmieniając jego nazwę najpierw na Rzgow, a w 1943 roku na ahistoryczną Lancellenstätt.

Rozwój gospodarczy Rzgowa widoczny był już w XVI wieku, kiedy w 1563 roku działało tu 90 rzemieślników. Przez stulecia miasto doświadczało zarówno okresów prosperity, jak i kataklizmów. W nocy z 25 na 26 lipca 1812 roku potężny pożar strawił 140 domów i liczne budynki gospodarcze. Kolejny pożar, który wybuchł latem 1918 roku od iskry z parowozu, zakończył erę drewnianej zabudowy. Po tym wydarzeniu osadę odbudowano w cegle, co nadało jej bardziej miejski charakter.

Współczesny Rzgów jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittàslow. Po zmianach ustrojowych w 1989 roku nastąpił jego dynamiczny rozwój, oparty na handlu. To właśnie tutaj, z inicjatywy lokalnych rodzin, powstało największe w Europie centrum handlu odzieżą i tekstyliami, znane jako Centrum Handlowe Ptak.

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Najważniejszym obiektem wpisanym do rejestru zabytków jest późnorenesansowy kościół parafialny pw. św. Stanisława. Wzniesiony około 1630 roku murowany, jednonawowy budynek wyróżnia się ośmioboczną wieżą, szczytami zdobionymi attykami oraz barokowym wyposażeniem wnętrza.

Gminna ewidencja zabytków obejmuje również inne cenne obiekty, będące świadectwem przeszłości miasta. Należą do nich między innymi cmentarz rzymskokatolicki z początku XIX wieku, cmentarz choleryczny z drugiej połowy XIX wieku oraz cmentarz z okresu II wojny światowej. W spisie znajdują się także historyczne domy, jak ten przy Placu 500-lecia 20, powstały po 1820 roku, oraz osiem stanowisk archeologicznych.

Tak wygląda Rzgów, jedno z najciekawszych miast w województwie łódzkim [GALERIA]

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