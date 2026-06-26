Stryków to jedno z najciekawszych miast w województwie łódzkim. Dwa nadawano mu prawa miejskie

Początki miejskiej historii Strykowa sięgają 1394 roku, kiedy to na prośbę ówczesnego dziedzica, Deresława de Thulka, król Władysław Jagiełło nadał osadzie prawa miejskie. W średniowieczu miasto rozwijało się jako lokalny ośrodek handlu i rzemiosła, korzystając z położenia przy ważnym szlaku łączącym Mazowsze z Wielkopolską i Śląskiem. Niestety, najazd szwedzki w XVII wieku doprowadził do jego upadku.

Próby ożywienia miasta podjął pod koniec XVIII wieku Feliks Czarnecki, starając się uczynić ze Strykowa centrum produkcji tekstylnej. Mimo to miejscowość zachowała charakter rzemieślniczo-rolniczy, co ostatecznie doprowadziło do utraty praw miejskich w 1870 roku. Impulsem do ponownego rozwoju stało się uzyskanie połączenia kolejowego z Łodzią i Warszawą w 1902 roku oraz rozkwit rzemiosła, zwłaszcza krawiectwa i szewstwa. Dzięki temu w 1923 roku Stryków ponownie stał się miastem. W tym okresie zyskał również miano ważnego ośrodka mariawitów.

Dziś Stryków przeżywa kolejny okres dynamicznego rozwoju, tym razem za sprawą swojego strategicznego położenia przy skrzyżowaniu autostrad A1 i A2. Stał się jednym z najważniejszych punktów komunikacyjnych w tej części Europy, co przyciąga licznych inwestorów z branży logistycznej. Ta transformacja gospodarcza znacząco wpłynęła na poprawę jakości życia mieszkańców.

Miasto ma jednak do zaoferowania znacznie więcej niż tylko magazyny i drogi. Ważnym punktem na jego mapie jest 9-hektarowy zalew z plażą i strzeżonym kąpieliskiem, który w okresie letnim staje się centrum rekreacji. Mieszkańcy mogą korzystać również z nowoczesnych obiektów sportowych, skateparku oraz toru motocrossowego.

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Spacerując po Strykowie, można natknąć się na liczne ślady jego bogatej przeszłości. Wśród zabytków wyróżniają się charakterystyczne murowane i drewniane domy z XVIII i XIX wieku, zwieńczone czterospadowymi dachami. Uwagę przykuwają także dwie świątynie z XX wieku: neobarokowy rzymskokatolicki kościół św. Marcina oraz neogotycki kościół mariawitów pw. św. Anny i św. Marcina. Zachowały się również fragmenty dawnego, XVII-wiecznego kościoła. Wyjątkowym miejscem jest cmentarz mariawicki, na którym znajdują się groby żołnierzy poległych w bitwie nad Bzurą. Dla miłośników natury atrakcją będą pobliskie rezerwaty leśne – Struga Dobieszkowska i Grądy nad Moszczenicą.

Tak wygląda Stryków, jedno z najciekawszych miast w województwie łódzkim [GALERIA]

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