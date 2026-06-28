Koszmarny upał paraliżuje pociągi. Nowe komunikaty PKP!

Awarie sieci trakcyjnej paraliżują kolej. Pociągi nie jadą albo kursują jednym torem

Podróżni w różnych częściach kraju zmagają się od rana z ogromnymi problemami komunikacyjnymi. Niesamowity skwar przyczynia się do powstawania usterek, a opóźnienia pociągów sięgają nierzadko kilkudziesięciu minut lub więcej. Kłopoty zgłaszane są między innymi w Łodzi. W niedzielne popołudnie spółka PKP Polskie Linie Kolejowe powiadomiła o następnych problemach komunikacyjnych. Wynikają one z zakłóceń w działaniu instalacji doprowadzającej prąd do składów elektrycznych. Przejazd całkowicie wstrzymano na szlaku nr 25 Łódź Olechów i trasie 216 z Gągławek do Olsztyna. Oprócz tego na czterech kolejnych liniach ruch prowadzony jest tylko po jednym torze. Sytuacja dotyczy odcinka Nowy Dwór Mazowiecki – Legionowo na trasie nr 9, a także linii nr 3 (Warszawa Włochy – Ożarów Mazowiecki, Swarzędz – Kostrzyn Wielkopolski) oraz trasy nr 274 Sędziszów – Boguszów Gorce Zachód. Przedstawiciele PKP PLK deklarują, że ekipy techniczne robią wszystko, by usunąć awarie.

„W związku z licznymi awariami sieci trakcyjnej spowodowanymi wysokimi temperaturami i utrudnieniami w ruchu PKP Intercity w trosce o komfort pasażerów odwołuje część pociągów i organizuje zastępczą komunikację autobusową dla wybranych połączeń” - poinformowało w niedzielę wieczorem PKP Intercity.

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W komunikacie spółka zapewniła, że naprawy trwają pomimo skwaru. Najtrudniejsza sytuacja była wcześniej na szlaku Legionowo – Modlin. Sieć trakcyjna zawiodła tam na obu torach, co poskutkowało pełnym wstrzymaniem kursów. Na tej trasie utknęło kilka pociągów, w tym pojazdy należące do Kolei Mazowieckich oraz skład dalekobieżny PKP Intercity z Olsztyna Głównego w stronę Krakowa Głównego.

Przedstawiciele PKP Intercity podjęli decyzję o wypuszczeniu podróżnych z jednego unieruchomionego składu. Przyczyną tego kroku był brak prądu, który uniemożliwił działanie systemu klimatyzacji w wagonach. Według późniejszych doniesień przewoźnika, na trasie numer 9 udało się wznowić ruch, korzystając tylko z jednego toru. Do odholowania unieruchomionych pociągów zadysponowano specjalne lokomotywy o napędzie spalinowym. Osoby planujące podróż powinny śledzić na bieżąco komunikaty wydawane przez spółki kolejowe i liczyć się z ryzykiem zmian w rozkładach.