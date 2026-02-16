Karambol na A2! Ciężarówka staranowała osobówkę. Po rannych przyleciał śmigłowiec LPR

A2 częściowo odblokowana po wypadku. Nowe ustalenia w sprawie zderzenia

W poniedziałek, 16 lutego wieczorem dyżurny Punktu Informacji Drogowej GDDKiA w Łodzi przekazał, że po wypadku na autostradzie A2 między węzłami Wiskitki i Skierniewice udostępniono jeden pas ruchu. Trasa w kierunku Poznania jest już przejezdna, choć na miejscu nadal pracują służby i występują utrudnienia. W zdarzeniu ranne zostały dwie osoby.

Początkowo informowano, że w kolizji uczestniczyły samochód ciężarowy i cztery auta osobowe. Jednak po przyjeździe patroli policji ustalenia zostały skorygowane – ostatecznie potwierdzono udział dwóch pojazdów i dwóch kierowców.

- Policjanci z KMP w Skierniewicach pracujący na miejscu zdarzenia ustalili, że w wypadku brały udział dwa pojazdy. Kierowca samochodu ciężarowego uderzył w tył jadącego przed nim samochodu osobowego. W tym aucie była jedna osoba dorosła i dwoje dzieci. Dlatego na miejsce zadysponowano śmigłowiec LPR - poinformował kom. Adam Dembiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Wypadek i pożar na A2. Były ogromne utrudnienia na trasie do Poznania

Do wypadku doszło w rejonie miejscowości Wólka Łasiecka, kilkanaście kilometrów przed miejscem, gdzie ok. godz. 16, także na jezdni w kierunku Poznania, zapalił się samochód dostawczy. Wciąż trwają tam utrudnienia, a ruch odbywa się jednym pasem.

GDDKiA w Łodzi poinformowała, że utrudnienia na autostradzie w miejscu wypadku mogą potrwać do godz. 20

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie