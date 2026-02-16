Chwile grozy na autostradzie na A2. Dostawczak z elektroniką stanął w płomieniach! Są ogromne utrudnienia

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-02-16 18:17

Dramatyczne chwile na autostradzie A2 w woj. łódzkim! W poniedziałek tuż przed godz. 16 na 389. kilometrze trasy w ogniu stanął samochód dostawczy wypełniony elektroniką. Nad jezdnią unosiły się kłęby dymu, a pas w kierunku Poznania został całkowicie zablokowany. Na miejscu walczyły cztery zastępy straży pożarnej, a kierowcy utknęli w ogromnym korku.

Chwile grozy na autostradzie na A2. Dostawczak z elektroniką stanął w płomieniach! Są ogromne utrudnienia

i

Autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu/ Materiały prasowe
  • Na autostradzie A2 doszło do pożaru samochodu dostawczego, co spowodowało poważne utrudnienia w ruchu.
  • Pojazd przewożący elektronikę zapalił się na pasie w kierunku Poznania, blokując ruch.
  • Służby ratunkowe pracują na miejscu, a kierowcy muszą liczyć się z opóźnieniami.

Pożar auta dostawczego na A2. Zablokowany pas w kierunku Poznania

W poniedziałek, 16 lutego, kilkanaście minut przed godz. 16 na 389. kilometrze autostrady A2 (w województwie łódzkim) doszło do pożaru samochodu dostawczego. Zdarzenie miało miejsce na pasie w kierunku Poznania. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami.

Jak poinformował oficer prasowy PSP w Łowicz mł. bryg. Tomasz Ledzion, dla portalu lowicz24.eu, zapalił się samochód dostawczy przewożący elektronikę. Do akcji skierowano cztery zastępy straży pożarnej: dwa z OSP Łyszkowice, jeden z OSP Czatolin oraz jeden z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Łowiczu.

Z informacji przekazanej o godz.17 wynika, że trwa dogaszanie pożaru. Z kolei pas w kierunku Poznania jest całkowicie zablokowany. Na chwilę obecną nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Przyczyny pożaru będą wyjaśniane.

Przeczytaj także:
Śmierć maturzystów na autostradzie A2. Sąd podjął ostateczną decyzję ws. Martyn…
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
Śmierć 14–latki w Krakowie