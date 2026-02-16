Chwile grozy na autostradzie na A2. Dostawczak z elektroniką stanął w płomieniach! Są ogromne utrudnienia

Na autostradzie A2 doszło do pożaru samochodu dostawczego, co spowodowało poważne utrudnienia w ruchu.

Pojazd przewożący elektronikę zapalił się na pasie w kierunku Poznania, blokując ruch.

Służby ratunkowe pracują na miejscu, a kierowcy muszą liczyć się z opóźnieniami.

Pożar auta dostawczego na A2. Zablokowany pas w kierunku Poznania

W poniedziałek, 16 lutego, kilkanaście minut przed godz. 16 na 389. kilometrze autostrady A2 (w województwie łódzkim) doszło do pożaru samochodu dostawczego. Zdarzenie miało miejsce na pasie w kierunku Poznania. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami.

Jak poinformował oficer prasowy PSP w Łowicz mł. bryg. Tomasz Ledzion, dla portalu lowicz24.eu, zapalił się samochód dostawczy przewożący elektronikę. Do akcji skierowano cztery zastępy straży pożarnej: dwa z OSP Łyszkowice, jeden z OSP Czatolin oraz jeden z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Łowiczu.

Z informacji przekazanej o godz.17 wynika, że trwa dogaszanie pożaru. Z kolei pas w kierunku Poznania jest całkowicie zablokowany. Na chwilę obecną nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Przyczyny pożaru będą wyjaśniane.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie