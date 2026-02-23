INGLOT w nowym koncepcie w łódzkiej Manufakturze

Nowy salon w Manufakturze to przestrzeń, która łączy estetykę, funkcjonalność i komfort – zaprojektowana tak, by zakupy stały się nie tylko wyborem kosmetyków, ale także chwilą wytchnienia i inspiracji. We wnętrzu dominują beże i neutralne tony. Charakterystyczne, obłe formy i łuki – obecne m.in. w elementach zabudowy czy ekspozycji – budują organiczny, harmonijny klimat.

Nowa ścieżka klienta, ta sama jakość INGLOT

Nowy koncept INGLOT to nie tylko zmiana wizualna, ale również przemyślana ścieżka zakupowa. Intuicyjna prezentacja produktów, czytelne opisy kosmetyków i akcesoriów oraz estetyczna ekspozycja sprawiają, że klienci mogą swobodnie eksplorować ofertę i dokonywać świadomych wyborów.

Projekt zakłada także możliwość pełnej samoobsługi, przy jednoczesnym zachowaniu dostępu do profesjonalnego wsparcia zespołu INGLOT. Klienci mogą liczyć na eksperckie doradztwo, pomoc w doborze produktów oraz usługi makijażowe realizowane w wydzielonej, kameralnej strefie, zapewniającej komfort i prywatność.

Kolejny etap globalnej transformacji marki

Nowa odsłona salonu w łódzkiej Manufakturze wpisuje się w długofalową strategię INGLOT, zakładającą stopniowe odświeżanie punktów sprzedaży w Polsce i na świecie. Koncept, po raz pierwszy zaprezentowany został w Krakowie, a następnie wdrażany również na rynkach zagranicznych, m.in. w Grecji.

Nowy salon INGLOT w Manufakturze to dowód na to, że marka konsekwentnie rozwija swoje podejście do retailu, stawiając na spójne, nowoczesne i angażujące doświadczenia zakupowe – niezależnie od lokalizacji.

Sobota, 28 lutego z atrakcjami dla klientów

W sobotę, 28 lutego, w godzinach 12:00–20:00, w salonie odbędzie się dzień specjalny z dodatkowymi atrakcjami dla klientów. W programie m.in. oprawa muzyczna DJ-a, kawa na wynos, słodki poczęstunek oraz prezenty do wybranych zakupów.

Materiał reklamowy