Horror na drodze krajowej. Auto i motocykl stanęły w ogniu po zderzeniu. Spłonęły doszczętnie

Koszmarne zderzenie osobówki i motocykla

Do wypadku doszło w niedzielę, 5 lipca, około godz. 18 na drodze krajowej numer 43 w miejscowości Pątnów, na wysokości skrzyżowania z drogą prowadzącą do miejscowości Popowice. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 19-latka kierująca samochodem marki Toyota, skręcając w lewo, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku motocykliście. Jednośladem marki Yamaha podróżował 52- letni mieszkaniec powiatu wieluńskiego - przekazała asp. sztab. Katarzyna Grela z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu.

Po zderzeniu obydwa pojazdy stanęły w ogniu! Niszczycielski żywioł nie miał litości. Spłonęły doszczętnie. Motocyklista z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Z kolei kierująca Toyotą oraz jej pasażerowie zdążyli bezpiecznie opuścić pojazd.

Zarówno 19-latka, jak i 52-latek, jeszcze na miejscu zdarzenia zostali przebadani na obecność alkoholu. Byli trzeźwi.

Policja wyjaśnia szczegółowe okoliczności wypadku

Na miejscu wypadku na drodze krajowej numer 43 pracowali policjanci, strażacy oraz zespół ratownictwa medycznego.

- Policjanci na miejscu zdarzenia wykonali wszelkie niezbędne czynności procesowe m.in. oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli również ślady. Szczegółowe okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśniają wieluńscy śledczy - poinformowała asp. sztab. Grela.

Funkcjonariusze apelują do kierowców i motocyklistów

Wieluńscy funkcjonariusze zaapelowali zarówno do kierowców samochodów, jak i motocyklistów, o wzajemny szacunek i rozwagę na drodze.

„Motocykliści są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, dlatego nawet pozornie niewielki błąd może mieć dla nich bardzo poważne konsekwencje. Kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na jednoślady podczas wykonywania manewrów wyprzedzania, skręcania czy zmiany pasa ruchu. Z kolei motocykliści powinni pamiętać o dostosowaniu prędkości do warunków panujących na drodze oraz zachowaniu bezpiecznej odległości od innych pojazdów. Wspólna odpowiedzialność i przewidywanie zachowań innych uczestników ruchu to podstawa bezpiecznej podróży” - czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym po wypadku w rejonie miejscowości Pątnów.

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