Dzik wyskoczył na drogę. Kierowca Lexusa uderzył w drzewo. Nie żyje pasażer auta

Dramat pod Tomaszowem Mazowieckim. Lexus rozbił się po zderzeniu z dzikiem

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w środę (25 marca) krótko po godzinie 19:00 w miejscowości Twarda w powiecie tomaszowskim.

"Kierujący Lexusem, 68-letni mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem po tym, jak zderzył się z przebiegającym przez jezdnię dzikiem. W wyniku tego zderzenia jego samochód uderzył w drzewo" - poinformowała asp. szt. Aleksandra Cieślak z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

W pojeździe, poza kierowcą, znajdowało się dwoje pasażerów: 68-letnia kobieta i 64-letni mężczyzna. Wszyscy odnieśli obrażenia i zostali przewiezieni do szpitala. Niestety, 64-latek zmarł w placówce medycznej, mimo wysiłków personelu.

"Okoliczności zdarzenia wyjaśniają tomaszowscy funkcjonariusze pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim" - poinformowała policjantka.

Policja przypomina zasady jazdy przez tereny leśne

Tragedia w powiecie tomaszowskim to dowód na to, jak ważna jest ostrożność podczas jazdy przez zalesione obszary. Mundurowi z Tomaszowa Mazowieckiego przygotowali zestawienie najważniejszych zasad, które mogą pomóc w uniknięciu zderzenia ze zwierzęciem. Oto one:

Bądź czujny, zwłaszcza o świcie i po zmroku, gdy zwierzęta są najbardziej aktywne. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania.

Uważnie obserwuj pobocza.

Zwierzę oślepione światłami często zamiera w bezruchu. Zareaguje dopiero na kolejny bodziec, dlatego widząc zwierzynę na drodze, zatrąb.

Pamiętaj o stadach – jeśli zauważysz jedno zwierzę, prawdopodobnie w pobliżu są kolejne.

Zwracaj uwagę na oznakowanie i dostosuj prędkość do warunków, aby w razie nagłego pojawienia się przeszkody móc bezpiecznie zareagować.

