Drzewo runęło na samochód w Łodzi podczas wichury. Ranny kierowca

Wichury nad województwem łódzkim. Spadający konar na ulicy Okólnej ranił kierowcę
Potężne podmuchy wiatru w województwie łódzkim! Od niedzielnego popołudnia straż pożarna ma pełno pracy, podobnie zresztą jak służby m.in. w stolicy. Do godziny 15 w poniedziałek odnotowano już 125 wyjazdów. Najbardziej niebezpieczny incydent miał miejsce na łódzkiej ulicy Okólnej, gdzie potężny konar drzewa spadł na samochód dostawczy, raniąc kierowcę. Mężczyzna doznał obrażeń głowy, ale na szczęście jego życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Uszkodzenia dachów zgłoszono na terenie powiatów zgierskiego, rawskiego i opoczyńskiego. Zdecydowana większość wyjazdów strażaków miała jednak związek z koniecznością usuwania powalonych drzew i połamanych gałęzi, które blokowały drogi i chodniki.
Alerty IMGW dla Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego i Skierniewic. Porywy wiatru osiągną 85 km/h
Statystyki straży pożarnej wskazują, że najwięcej wyjazdów ratunkowych odnotowano w powiecie opoczyńskim, gdzie interweniowano czternaście razy. W samej stolicy regionu, czyli Łodzi, funkcjonariusze wyjeżdżali do zdarzeń trzynastokrotnie, natomiast w powiecie łódzkim wschodnim przyjęto dwanaście zgłoszeń. Sporo pracy czekało też na ratowników z powiatu piotrkowskiego, gdzie zaliczono jedenaście interwencji. Synoptycy alarmują, że warunki pogodowe pozostają niebezpieczne. Według prognoz na poniedziałek, prędkość wiatru w regionie może dochodzić w nagłych porywach nawet do 85 kilometrów na godzinę. Z tego powodu dla wielu miejsc, w tym dla Łodzi, Skierniewic i Piotrkowa Trybunalskiego wydano ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia. Służby apelują o rozsądek, zalecając unikanie parkowania w pobliżu drzew i przebywania w miejscach narażonych na spadające gałęzie.