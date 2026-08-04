Brutalny atak w Łodzi. Próbowali utopić 25-latka w miejskiej fontannie

Dariusz Kucharski
Dariusz Kucharski
Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-08-04 16:50

Spokojny odpoczynek przy piwie na brzegu miejskiej fontanny zamienił się w koszmar. Do relaksującego się mieszkańca Łodzi nagle zbliżyło się dwóch nieznajomych, którzy bez ostrzeżenia próbowali utopić go w wodzie. Z pomocą napadniętemu pospieszyli funkcjonariusze straży miejskiej, zaalarmowani przez pracownika obsługującego kamery miejskie. Zatrzymani wkrótce odpowiedzą przed sądem, a lista ich przewinień jest znacznie dłuższa.

Atak przy fontannie na skwerze św. Faustyny w Łodzi

W centralnej części łódzkiego skweru świętej Faustyny znajduje się fontanna, przy której w ubiegłą niedzielę, 2 sierpnia, w okolicach godziny 10, rozegrały się mrożące krew w żyłach sceny. Odpoczywającego na kamiennym murku 25-latka niespodziewanie wzięło na cel dwóch napastników. Mężczyźni w wieku 36 oraz 37 lat zaatakowali zupełnie bez powodu, a jeden ze sprawców siłą zepchnął ofiarę prosto do wody, po czym bezlitośnie podtapiał poszkodowanego.

Polecany artykuł:

11-latek na hulajnodze zginął pod kołami kombajnu. Śledczy wskazali winnego, ni…

Szybka interwencja straży miejskiej w Łodzi zapobiegła tragedii

Ten niebezpieczny incydent wychwycił pracownik śledzący obraz z miejskich kamer i błyskawicznie skierował pod fontannę patrol straży miejskiej. Na widok zbliżających się mundurowych napastnicy podjęli nieudaną próbę ucieczki z miejsca zdarzenia. Zostali szybko obezwładnieni, a podczas trwającej legitymacji funkcjonariusze dowiedzieli się o ich udziale w brutalnym pobiciu z kradzieżą. Do tego wcześniejszego przestępstwa miało dojść w pobliżu zbiegu ulic Kruczej oraz Zarzewskiej.

- Przekazane informacje zostały zweryfikowane przez operatorów Miejskiego Monitoringu. Analiza zapisów z kamer znajdujących się w rejonie wskazanych ulic potwierdziła zgodność osób ujętych przez strażników z osobami zarejestrowanymi podczas tego zdarzenia. W toku dalszych czynności ustalono również okoliczności dotyczące zdarzenia przy fontannie. Obaj mężczyźni zostali przekazani funkcjonariuszom VIII Komisariatu Policji, gdzie prowadzone są dalsze czynności. Na miejsce doprowadzono również osoby pokrzywdzone - przekazali łódzcy strażnicy miejscy.

Za popełnione w niedzielę przestępstwa obu zatrzymanym grozi kara sięgająca nawet 15 lat pozbawienia wolności.

Napastnik spychający mężczyznę do fontanny. O brutalnym ataku na skwerze w Łodzi przeczytasz na Eska Łódź.
Galeria zdjęć 6

Polecany artykuł:

Atak gwałciciela w centrum Łodzi. Policja publikuje wizerunek
Sonda
Czujesz się bezpiecznie w swojej okolicy?
Brutalne pobicie w centrum Międzyzdrojów
Łódź
Straż Miejska