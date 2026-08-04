To miasto w woj. łódzkim zapisało się na kartach historii. Znalazł w nim schronienie Napoleon Bonaparte [GALERIA]

Krystian Janik
Krystian Janik
2026-08-04 15:00

Rawa Mazowiecka, położona w sercu Polski nad rzeką Rawką, to miasto o niezwykle bogatej historii, które niegdyś pełniło funkcję stolicy ziemi i województwa rawskiego. Dziś, będąc siedzibą powiatu w województwie łódzkim, zachwyca zabytkami świadczącymi o jego dawnej świetności i strategicznym znaczeniu dla Korony Królestwa Polskiego. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii!

Rawa Mazowiecka to jedno z najpiękniejszych miast w województwie łódzkim. W jednym z domów miał kiedyś mieszkać Napoleon Bonaparte

Choć pierwsze wzmianki o Rawie Mazowieckiej pochodzą z 1228 roku, to kluczową datą w jej dziejach jest rok 1321, kiedy to osada otrzymała prawa miejskie i stała się stolicą Księstwa Rawskiego. Prawdziwy rozkwit miasta nastąpił w XIV wieku. W latach 1355–1370 książę Siemowit III wzniósł tu murowany zamek, a samo miasto otoczono murami obronnymi.

W 1462 roku król Kazimierz IV Jagiellończyk włączył księstwo do Korony, tworząc województwo rawskie ze stolicą w Rawie. Miasto stało się wówczas ważnym ośrodkiem administracyjnym, a od 1562 roku na miejscowym zamku przechowywano tzw. skarb rawski, czyli fundusze przeznaczone na utrzymanie wojska kwarcianego. Niestety, złote czasy Rawy zakończył potop szwedzki. Wojska Karola X Gustawa w 1656 roku splądrowały i spaliły miasto, niszcząc zamek oraz cenne biblioteki klasztorne. Od tego momentu Rawa zaczęła podupadać gospodarczo, a kolejne zniszczenia przyniosły późniejsze konflikty.

Polecany artykuł:

To jedno z najpiękniejszych miast w woj. łódzkim. Kiedyś było kurortem dla mies…

Dzisiejsza Rawa Mazowiecka to miejsce, gdzie na każdym kroku można odnaleźć świadectwa jej burzliwej przeszłości. Do najważniejszych zabytków należą:

  • Ruiny zamku książąt mazowieckich – symbol potęgi miasta, którego zachowana baszta jest udostępniana do zwiedzania.
  • Zespoły klasztorne – w tym dawny klasztor jezuitów z kościołem pw. Niepokalanego Poczęcia NMP oraz poaugustiański zespół klasztorny, obecnie należący do oo. pasjonistów.
  • Ratusz miejski – klasycystyczny budynek z 1822 roku, znajdujący się przy Placu Piłsudskiego.
  • Kolej Wąskotorowa – zabytkowa stacja i układ torowy są częścią trasy łączącej Rawę z Rogowem i Białą Rawską.
  • Zabytkowe kościoły i domy – wśród nich warto wymienić kościół szpitalny pw. św. Ducha oraz dom, w którym według przekazów miał zatrzymać się Napoleon Bonaparte.

Miasto, mimo zniszczeń wojennych i trudnych okresów w swojej historii, zdołało zachować swój historyczny charakter, stając się jednym z najciekawszych punktów na mapie województwa łódzkiego.

Sonda
Czy województwo łódzkie jest najpiękniejsze w Polsce?

Tak wygląda Rawa Mazowiecka, jedno z najpiękniejszych miast w województwie łódzkim [GALERIA]

Pomnik koni przy poidle w Rawie Mazowieckiej. O zabytkach i historii miasta przeczytasz na Eska Łódź.
Galeria zdjęć 26
Małżeństwo Koziołów znów razem! Długo na to czekali
Województwo łódzkie
podróże
turystyka