Rawa Mazowiecka to jedno z najpiękniejszych miast w województwie łódzkim. W jednym z domów miał kiedyś mieszkać Napoleon Bonaparte

Choć pierwsze wzmianki o Rawie Mazowieckiej pochodzą z 1228 roku, to kluczową datą w jej dziejach jest rok 1321, kiedy to osada otrzymała prawa miejskie i stała się stolicą Księstwa Rawskiego. Prawdziwy rozkwit miasta nastąpił w XIV wieku. W latach 1355–1370 książę Siemowit III wzniósł tu murowany zamek, a samo miasto otoczono murami obronnymi.

W 1462 roku król Kazimierz IV Jagiellończyk włączył księstwo do Korony, tworząc województwo rawskie ze stolicą w Rawie. Miasto stało się wówczas ważnym ośrodkiem administracyjnym, a od 1562 roku na miejscowym zamku przechowywano tzw. skarb rawski, czyli fundusze przeznaczone na utrzymanie wojska kwarcianego. Niestety, złote czasy Rawy zakończył potop szwedzki. Wojska Karola X Gustawa w 1656 roku splądrowały i spaliły miasto, niszcząc zamek oraz cenne biblioteki klasztorne. Od tego momentu Rawa zaczęła podupadać gospodarczo, a kolejne zniszczenia przyniosły późniejsze konflikty.

Dzisiejsza Rawa Mazowiecka to miejsce, gdzie na każdym kroku można odnaleźć świadectwa jej burzliwej przeszłości. Do najważniejszych zabytków należą:

Ruiny zamku książąt mazowieckich – symbol potęgi miasta, którego zachowana baszta jest udostępniana do zwiedzania.

– symbol potęgi miasta, którego zachowana baszta jest udostępniana do zwiedzania. Zespoły klasztorne – w tym dawny klasztor jezuitów z kościołem pw. Niepokalanego Poczęcia NMP oraz poaugustiański zespół klasztorny, obecnie należący do oo. pasjonistów.

– w tym dawny klasztor jezuitów z kościołem pw. Niepokalanego Poczęcia NMP oraz poaugustiański zespół klasztorny, obecnie należący do oo. pasjonistów. Ratusz miejski – klasycystyczny budynek z 1822 roku, znajdujący się przy Placu Piłsudskiego.

– klasycystyczny budynek z 1822 roku, znajdujący się przy Placu Piłsudskiego. Kolej Wąskotorowa – zabytkowa stacja i układ torowy są częścią trasy łączącej Rawę z Rogowem i Białą Rawską.

– zabytkowa stacja i układ torowy są częścią trasy łączącej Rawę z Rogowem i Białą Rawską. Zabytkowe kościoły i domy – wśród nich warto wymienić kościół szpitalny pw. św. Ducha oraz dom, w którym według przekazów miał zatrzymać się Napoleon Bonaparte.

Miasto, mimo zniszczeń wojennych i trudnych okresów w swojej historii, zdołało zachować swój historyczny charakter, stając się jednym z najciekawszych punktów na mapie województwa łódzkiego.

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Tak wygląda Rawa Mazowiecka, jedno z najpiękniejszych miast w województwie łódzkim [GALERIA]

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