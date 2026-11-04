Rekordowy odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A2

Nowy system kontroli pojawi się na autostradzie A2, na trasie łączącej Łódź z Warszawą. Właśnie tam zaplanowano dwa odcinkowe pomiary prędkości. Pierwszy obejmie fragment o długości około 30 km, od węzła Łódź Północ do okolic węzła Skierniewice. Drugi będzie znacznie dłuższy. Kamery mają kontrolować kierowców na trasie między rejonem Skierniewic a Pruszkowem. Ten odcinek będzie liczył aż 48 km i ma być najdłuższym tego typu pomiarem w Polsce. Co ważne, kontrola obejmie oba kierunki jazdy.

70 km/h zamiast 140 km/h. Kierowcy muszą zdjąć nogę z gazu

Odcinkowe pomiary prędkości to niejedyna zmiana, na którą muszą przygotować się osoby podróżujące A2. W związku z rozbudową autostrady na całym 92-kilometrowym odcinku objętym inwestycją będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km/h. To oznacza, że limit zostanie obniżony o połowę w porównaniu ze standardowym ograniczeniem na polskich autostradach, które wynosi 140 km/h.

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Nowe odcinkowe pomiary prędkości już działają. Oto lokalizacje uruchomione w 2026 roku [LISTA]

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Wielka przebudowa A2. Powstaną dodatkowe pasy ruchu

Rekordowy pomiar prędkości jest związany z dużą inwestycją drogową. Autostrada A2 między Łodzią a Warszawą zostanie rozbudowana, aby poprawić przepustowość jednej z najbardziej obciążonych tras w kraju. Prace obejmą łącznie około 92 km.

Między Strykowem a Grodziskiem Mazowieckim kierowcy docelowo będą mieli do dyspozycji trzy pasy ruchu w każdym kierunku. Jeszcze więcej miejsca zaplanowano na fragmencie od Pruszkowa w stronę Warszawy, gdzie jezdnie mają zostać poszerzone do czterech pasów. W rejonie węzła Łódź Północ przewidziano natomiast wymianę nawierzchni.

Kiedy ruszy rekordowy pomiar prędkości?

Dokładny termin uruchomienia odcinkowych pomiarów prędkości nie został jeszcze podany. Wiadomo natomiast, że 4 listopada 2026 roku GDDKiA przekaże wykonawcom plac budowy. Firma odpowiedzialna za relokację urządzeń ma następnie siedem tygodni na ich przeniesienie, konfigurację i uruchomienie.

Kiedy zakończy się rozbudowa autostrady A2?

Przebudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą będzie prowadzona etapami. Pierwsze fragmenty trasy mają być gotowe pod koniec 2027 roku. Wówczas zakończą się prace na odcinku od węzła Łowicz do granicy województw (21,8 km) oraz między Grodziskiem Mazowieckim a Konotopą (17,2 km).

Kolejny etap zaplanowano na styczeń 2028 roku. Wtedy wykonawcy mają zakończyć prace na 25,5-kilometrowym fragmencie między granicą województw a Grodziskiem Mazowieckim. Najdłużej poczekają kierowcy korzystający z odcinka Łódź Północ – Łowicz. Jego przebudowa, obejmująca 27,9 km, ma zakończyć się w kwietniu 2028 roku.

Nawet 2000 zł mandatu za jazdę

Zmiana ograniczenia prędkości ze 140 do 70 km/h może słono kosztować kierowców, którzy nie dostosują się do nowej organizacji ruchu. Osoba jadąca z dotychczasową maksymalną prędkością dozwoloną na autostradzie przekroczy limit aż o 70 km/h. W takim przypadku taryfikator przewiduje 2000 zł mandatu i 14 punktów karnych. Jeśli kierowca popełni podobne wykroczenie ponownie w ciągu dwóch lat, kara wzrośnie do 4000 zł. Jeszcze dotkliwsze konsekwencje grożą osobom, które pojadą z prędkością 141 km/h. Przekroczenie limitu o 71 km/h oznacza już najwyższy próg mandatu – 2500 zł, a w przypadku recydywy nawet 5000 zł.