63-latek miał strzelać, wzniecić pożar i grozić sąsiadowi. Został aresztowany

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-28 14:35

63-letni mieszkaniec powiatu łęczyckiego trafił do aresztu po zatrzymaniu przez kryminalnych z Łęczycy. Śledczy podejrzewają go o zniszczenie paneli fotowoltaicznych sąsiada, próbę podpalenia budynku i groźby pozbawienia życia wobec dwóch osób. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli trzy wiatrówki z celownikami optycznymi. Sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny tymczasowy areszt.

Policjant prowadzi zatrzymanego 63-latka przed kratę aresztu. O szczegółach sprawy przeczytasz na Eska Łódź.
Autor: Policja/ Materiały prasowe

Kryminalni z Łęczycy zatrzymali 63-latka. Śledczy łączą go z atakiem na sąsiada

Do zatrzymania doszło 26 sierpnia 2026 roku. Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy zatrzymali 63-letniego mieszkańca powiatu łęczyckiego, którego podejrzewają o przestępstwa na szkodę sąsiada. Chodzi o zniszczenie mienia, próbę podpalenia jednego z budynków i groźby kierowane wobec dwóch osób. Straty oszacowano na kilka tysięcy złotych.

Strzelał w panele, później podłożył ogień w budynku sąsiada

Śledczy ustalili, że w połowie lipca 2026 roku podejrzany miał strzelać z wiatrówki w panele fotowoltaiczne na posesji sąsiada i przestrzelić kilka z nich. Według tych ustaleń później podłożył też ogień w jednym z budynków należących do pokrzywdzonego. Pożar się nie rozwinął, ale zniszczona została zamrażarka i drewniana podłoga. Łączne straty oszacowano na kilka tysięcy złotych.

Groźby wobec dwóch osób i trzy wiatrówki zabezpieczone na posesji

63-latek usłyszał też zarzut kierowania wobec dwóch osób gróźb pozbawienia życia. Podczas przeszukania jego posesji policjanci zabezpieczyli trzy wiatrówki z celownikami optycznymi. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił przedstawić mu zarzuty. Zabezpieczona broń trafi do badań, które mają ustalić, czy na jej posiadanie potrzebne jest pozwolenie.

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Sąd aresztował podejrzanego na trzy miesiące

Po zatrzymaniu mężczyzna trafił do Prokuratury Rejonowej w Łęczycy, a następnie sąd zdecydował o trzech miesiącach tymczasowego aresztu. Za zniszczenie mienia grozi do 5 lat więzienia, a za groźby karalne do 3 lat. Informacje o sprawie przekazał aspirant sztabowy Mariusz Kowalski.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI

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