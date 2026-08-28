Kryminalni z Łęczycy zatrzymali 63-latka. Śledczy łączą go z atakiem na sąsiada
Do zatrzymania doszło 26 sierpnia 2026 roku. Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy zatrzymali 63-letniego mieszkańca powiatu łęczyckiego, którego podejrzewają o przestępstwa na szkodę sąsiada. Chodzi o zniszczenie mienia, próbę podpalenia jednego z budynków i groźby kierowane wobec dwóch osób. Straty oszacowano na kilka tysięcy złotych.
Strzelał w panele, później podłożył ogień w budynku sąsiada
Śledczy ustalili, że w połowie lipca 2026 roku podejrzany miał strzelać z wiatrówki w panele fotowoltaiczne na posesji sąsiada i przestrzelić kilka z nich. Według tych ustaleń później podłożył też ogień w jednym z budynków należących do pokrzywdzonego. Pożar się nie rozwinął, ale zniszczona została zamrażarka i drewniana podłoga. Łączne straty oszacowano na kilka tysięcy złotych.
Groźby wobec dwóch osób i trzy wiatrówki zabezpieczone na posesji
63-latek usłyszał też zarzut kierowania wobec dwóch osób gróźb pozbawienia życia. Podczas przeszukania jego posesji policjanci zabezpieczyli trzy wiatrówki z celownikami optycznymi. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił przedstawić mu zarzuty. Zabezpieczona broń trafi do badań, które mają ustalić, czy na jej posiadanie potrzebne jest pozwolenie.
Strzelał do gołębi na osiedlu!
Sąd aresztował podejrzanego na trzy miesiące
Po zatrzymaniu mężczyzna trafił do Prokuratury Rejonowej w Łęczycy, a następnie sąd zdecydował o trzech miesiącach tymczasowego aresztu. Za zniszczenie mienia grozi do 5 lat więzienia, a za groźby karalne do 3 lat. Informacje o sprawie przekazał aspirant sztabowy Mariusz Kowalski.
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