27-latka zatrzymana w sprawie zabójstwa w Czechach. Grozi jej dożywocie

Zbrodnia w Czechach i europejski nakaz aresztowania

Sprawa ma swój początek w grudniu 2025 roku, kiedy w czeskiej Ostrawie doszło do zabójstwa 71-letniego mężczyzny. Czescy śledczy szybko ustalili, że ze zbrodnią może być powiązany obywatel Polski, co doprowadziło do wydania europejskiego nakazu aresztowania. W odpowiedzi na międzynarodowe wezwanie, policjanci z garnizonu śląskiego zlokalizowali i zatrzymali 33-letniego mężczyznę na terenie województwa łódzkiego. Jego ujęcie było kluczowe, ponieważ otworzyło drogę do zidentyfikowania kolejnych osób zamieszanych w to tragiczne zdarzenie.

Kryminalni z Łęczycy na tropie 27-letniej wspólniczki

Dalsze czynności śledcze ujawniły, że zatrzymany 33-latek nie działał sam, a w zabójstwie seniora miała mu pomagać jego była partnerka. Trop prowadził do 27-letniej kobiety, a sprawą jej ujęcia zajęli się doświadczeni policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy. Funkcjonariusze, działając w ścisłej współpracy z Prokuraturą Rejonową w Łęczycy, starannie zaplanowali akcję zatrzymania. Na podstawie zebranych informacji wytypowali dokładne miejsce pobytu podejrzanej na terenie powiatu wieruszowskiego.

Zatrzymanie w powiecie wieruszowskim i zarzut zabójstwa

Finał policyjnych działań miał miejsce 26 lutego 2026 roku na terenie jednej z posesji w powiecie wieruszowskim. Kryminalni z Łęczycy, przy wsparciu miejscowych policjantów, zatrzymali kompletnie zaskoczoną 27-latkę. Kobieta trafiła prosto do policyjnego aresztu, a następnego dnia, 27 lutego 2026 roku, została doprowadzona do prokuratury. Tam usłyszała najpoważniejszy zarzut, czyli udział w zabójstwie, za co grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Decyzja sądu w Łęczycy. Trzy miesiące w areszcie

Po przedstawieniu zarzutów prokurator złożył wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd Rejonowy w Łęczycy przychylił się do tego wniosku i podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu 27-latki na okres trzech miesięcy. Kobieta ten czas spędzi w izolacji, podczas gdy Prokuratura Rejonowa w Łęczycy kontynuuje intensywne śledztwo w tej międzynarodowej sprawie. Zebrany materiał dowodowy będzie kluczowy dla wyjaśnienia wszystkich okoliczności zbrodni popełnionej w Czechach.

