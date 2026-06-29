Tu od XIX wieku powstają słynne sztućce. To jedno z najciekawszych miast w Łódzkiem [GALERIA]

Krystian Janik
Krystian Janik
2026-06-29 13:21

Położona w historycznej Małopolsce, na terenie województwa łódzkiego, Drzewica jest miastem o bogatej historii i malowniczym położeniu. Jej dzieje, naznaczone zmiennymi losami praw miejskich, oraz cenne zabytki przyciągają uwagę turystów i miłośników historii. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii!

Drzewica to jednak z najciekawszych miast w województwie łódzkim. W XIX wieku stała się sławna dzięki nakryciom stołowym

Historia Drzewicy jest nierozerwalnie związana z jej statusem administracyjnym. Prawa miejskie nadano jej po raz pierwszy w 1429 roku, jednak utraciła je w 1869 roku. Na ponowne odzyskanie statusu miasta musiała czekać aż do 1987 roku. Historycznie miejscowość należała do Małopolski, leżąc na ziemi sandomierskiej. W okresie Królestwa Kongresowego, w 1827 roku, była prywatnym miastem w województwie sandomierskim.

W okresie międzywojennym, w 1921 roku, w Drzewicy mieszkały 1662 osoby, a w miejscowości funkcjonowały kościół katolicki oraz synagoga. Czas II wojny światowej to burzliwy okres w dziejach miasta. W sierpniu 1942 roku oddział Gwardii Ludowej zniszczył tu urząd gminy i posterunek policji. Z kolei 22 stycznia 1943 roku doszło do zbrodni dokonanej przez partyzantów z oddziału Gwardii Ludowej. Po wojnie na rynku wzniesiono pomnik ku czci partyzantów. Od końca XIX stulecia Drzewica jest także siedzibą znanej fabryki nakryć stołowych „Gerlach”.

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Drzewica leży na wschodnim krańcu województwa łódzkiego, a jej krajobraz kształtują otaczające ją z trzech stron lasy. Przez miasto przepływa rzeka Drzewiczka, charakteryzująca się naturalnym, meandrującym brzegiem. Jej wody zasilają Zalew Drzewicki o powierzchni 82 ha, który pełni funkcje retencyjne i rekreacyjne. Dodatkowym atutem przyrodniczym jest struga Brzuśnia, której wody cechują się pierwszą klasą czystości.

O bogatej przeszłości Drzewicy świadczą obiekty wpisane do rejestru zabytków. Jednym z najważniejszych jest gotycko-renesansowy zespół zamkowy, w skład którego wchodzą ruiny zamku z lat 1527-1535, a także XIX-wieczny dwór na podzamczu wraz z pozostałościami parku.

Na liście zabytków znajdują się również: kościół św. Łukasza, cmentarz parafialny rzymskokatolicki z połowy XIX wieku oraz cmentarz żydowski z XIX wieku.

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Tak wygląda Drzewica, jedno z najciekawszych miast w województwie łódzkim [GALERIA]

Słoneczny widok na centrum Drzewicy z charakterystycznym kościołem św. Łukasza o ceglanej wieży i zielonym dachu oraz przylegającą żółtą dzwonnicą, otoczone zielenią i rondem z kolorowymi kwiatami. Na pierwszym planie widoczne są krzewy, a dalej ulica, samochód i zabudowania. Więcej o tym ciekawym miejscu przeczytasz na naszym portalu.
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