Piotrków Trybunalski. 15-latek nagrał znęcanie się nad kotem

W środę, 25 listopada, organizacja prozwierzęca Wibrys udostępniła w mediach społecznościowych film, który zarejestrowano telefonem komórkowym. Na nagraniu widać, jak nastolatek maltretuje bezbronnego kota. Chłopak bił zwierzę pięścią, rzucał nim o ścianę, po czym znów je uderzał.

Przedstawiciele organizacji od razu podjęli interwencję i opisali podjęte kroki we wpisie internetowym.

„Z posiadanych przez nas informacji wynika, że osoba ta ma na imię Kacper M. i uczęszcza do Budowlanki, ZSP nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim. Policja została już poinformowana. Sprawa została również zgłoszona do Schronisko dla zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim. Działamy wspólnie żeby namierzyć tego zwyrodnialca!” - przekazała organizacja Wibrys.

Policja w Piotrkowie Trybunalskim. Zatrzymanie 15-latka w szkole

Gdy nagranie trafiło do policjantów, funkcjonariusze pojechali do szkoły ponadpodstawowej, do której 15-letni mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego uczęszcza od września. Mundurowi zatrzymali tam ucznia i wyprowadzili go z budynku w kajdankach.

„W miejscu zamieszkania nastolatka przeprowadzone zostały czynności procesowe. Decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii wszystkie zwierzęta, dwa koty i dwa psy, znajdujące się pod tym adresem zostały zabezpieczone. Po wykonaniu niezbędnych czynności z udziałem nieletniego, 15-latek został zwolniony do domu” – poinformowała młodsza aspirant Edyta Daroch z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Dalsze decyzje wobec nastolatka podejmie sąd rodzinny, a nadzór nad postępowaniem obejmie Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim.

Oświadczenie dyrekcji szkoły w Piotrkowie Trybunalskim

Dzień po ujawnieniu zdarzenia dyrekcja placówki, do której chodzi 15-latek, opublikowała oficjalne stanowisko w mediach społecznościowych.

„Mimo iż sprawa ma charakter pozaszkolny, gdyż uczeń dopuścił się tego czynu w domu, gdzie powinien przebywać pod opieką i nadzorem rodziców, w szkole podjęto natychmiastowe działania wychowawcze i profilaktyczne. Odbyło się nadzwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej. Specjaliści (pedagodzy, psycholog) przeprowadzili we wszystkich klasach pogadanki i zaoferowali wsparcie każdemu uczniowi, który poczuł się poruszony tą sytuacją” - napisano w oświadczeniu szkoły.

Władze placówki zaznaczyły, że nie będą udzielać żadnych dodatkowych komentarzy ze względu na dobro nieletnich, przepisy o ochronie danych osobowych oraz trwające czynności wyjaśniające.

„Zwracam się również z prośbą o zaprzestanie powielania niesprawdzonych informacji, komentowania, udostępniania treści, które wzmacniają hejt, wydawania wyroków. Sprawa jest wyjaśniana przez odpowiednie służby” - zaapelowała dyrektor szkoły, magister Anna Otwinowska.