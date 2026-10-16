Zbliża się wyrok w sprawie wypadku na A1. Proces Sebastiana M. wielokrotnie oburzał opinię publiczną

Dramat rozegrał się 16 września 2023 roku, kiedy to życie stracili Patryk, Martyna oraz ich maleńki synek Oliwier. Choć roztrzaskane BMW znajdowało się na miejscu, a nieoficjalne przecieki medialne sugerowały, że policyjne notatki od razu typowały Sebastiana M. na sprawcę, mężczyzna nie trafił w ręce mundurowych. Luki w początkowych działaniach śledczych wykorzystał na ucieczkę przez Niemcy i Turcję aż do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dopiero w maju 2025 roku, po okresie spędzonym w Dubaju (częściowo na wolności dzięki kaucji), doszło do jego ekstradycji, co było precedensem w relacjach Polski z ZEA. Jak ustalili eksperci, w momencie uderzenia luksusowe auto pędziło co najmniej 315 km/h, a momentami licznik mógł wskazywać zawrotne 329 km/h. Skala rozbieżności między tymi danymi a twierdzeniami podsądnego, który podważa opinie biegłych, wywołała na sali sądowej ogromne napięcie.

Z kolei w lutym 2026 roku przesłuchano osoby, które z narażeniem życia próbowały wyciągnąć rodzinę z płonącego wraku Kii. Obrończyni oskarżonego dopytywała świadków, czy ich desperacka akcja ratunkowa mogła zatrzeć ślady na miejscu zderzenia. Choć z punktu widzenia taktyki procesowej takie pytania są dozwolone, w zestawieniu z ludzkim dramatem i próbą ocalenia życia, wywołały one głębokie oburzenie.

Równie zdumiewające były pierwsze kroki policji w komunikacji ze społeczeństwem. W oficjalnym raporcie z 18 września 2023 roku mundurowi podali jedynie, że Kia z niewiadomych przyczyn uderzyła w bariery energochłonne i stanęła w płomieniach. O udziale pędzącego BMW nie zająknięto się ani słowem. Dopiero 24 września funkcjonariusze przyznali, że w tragicznym zdarzeniu brały udział dwa pojazdy. Choć nie udowodniono celowego tuszowania sprawy, takie braki informacyjne zrodziły mnóstwo podejrzeń.

Do tego doszły oficjalne wyniki kontroli. Audyt przeprowadzony przez Prokuraturę Krajową, o czym donosiła „Rzeczpospolita”, obnażył potknięcia śledczych na wczesnym etapie postępowania. Sebastiana M. przesłuchano bowiem wyłącznie w charakterze świadka i nie nałożono na niego zakazu opuszczania kraju. To właśnie ten błąd otworzył mu drogę do wyjazdu z Polski.

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Kierowca BMW reaguje na zarzuty. Sebastian M. twierdzi, że jest niewinny i prosi o wolność

Zasiadający na ławie oskarżonych mężczyzna od początku forsuje wersję, jakoby to kierowca Kii nagle zajechał mu drogę. Tę samą narrację w listopadzie 2025 roku wsparli dwaj pasażerowie podróżujący feralnego wieczoru w BMW. Prokuratorzy mają jednak zupełnie inny obraz sytuacji. Ich zdaniem to rozpędzone do granic możliwości BMW zjechało na sąsiedni pas, taranując poprawnie poruszające się auto rodziny. W toku procesu na jaw wyszły szczegóły tuningu pojazdu oskarżonego. Biegli orzekli, że modyfikacje były tak daleko idące, iż samochód stracił homologację, a zapisy ze sterowników udowodniły, że prędkość przekraczająca 300 km/h nie była tamtej nocy przypadkowa.

Kilka miesięcy później, w czerwcu 2026 roku, opinia publiczna dowiedziała się o pismach, jakie oskarżony kierował do sądu. Sebastian M. narzekał w nich między innymi na brak dostępu do zajęć sportowych i rekreacyjnych w zakładzie. Przedstawiciele Służby Więziennej szybko ucięli temat, zapewniając, że warunki osadzenia spełniają wszystkie standardy. Choć więzień ma prawo do skarg, w kontekście powagi zarzutów, żądania te wywołały ogromne poruszenie.

Wcześniej, w marcu 2026 roku, dziennikarze programu „Uwaga!” ujawnili, że bliscy aresztowanego robili wszystko, by wyciągnąć go zza krat. Reporterzy dotarli do dokumentów, w których wnioskowano o zwolnienie go z aresztu. Choć to legalne procedury prawne, z uwagi na wcześniejszą ucieczkę mężczyzny z kraju, próby odzyskania przez niego wolności spotkały się z gigantyczną falą krytyki. Sąd ostatecznie nie ugiął się i pozostawił go w izolacji.

Rozprawa z 21 września 2026 roku przyniosła kolejne zwroty akcji. Jeden z obserwatorów procesu wstał i na głos zaczął podważać sposób prowadzenia sprawy. Równocześnie wyniknęły problemy z nowo zatrudnionym obrońcą oskarżonego, który musiał opuścić salę. Sędzia, nie zważając na kolejne wnioski dowodowe adwokatów, uznał je za ewidentną próbę przeciągania sprawy w nieskończoność i zamknął przewód sądowy.

Mowy końcowe wygłoszono 7 października 2026 roku. Wtedy Sebastian M. przyznał się do przekroczenia prędkości i wypowiedział słowo przepraszam. Jednocześnie zastrzegł, że nie spowodował wypadku i wniósł o uniewinnienie. Tego nie wytrzymała matka zmarłej Martyny, która natychmiast opuściła salę. Zrozpaczona kobieta wyjaśniła, że nie mogła słuchać przeprosin, w których sprawca ucieka od odpowiedzialności za śmierć jej bliskich.

Postawa Sebastiana M. na przestrzeni wszystkich rozpraw była ostro komentowana w mediach społecznościowych. Czy to wpłynie na ostateczny wymiar kary? Wyrok zostanie ogłoszony 21 października 2026 roku. Za spowodowanie tragicznego wypadku oskarżonemu grozi maksymalnie 8 lat pozbawienia wolności.

Sonda Jak oceniasz zachowanie Sebastiana M. podczas procesu dotyczącego wypadku na A1? To jest skandal i brak szacunku Nic takiego nie robi, tylko się broni Rozumiem obie strony Nie mam zdania