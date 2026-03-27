Prawie 1,5 kg amfetaminy ukrył w lodówce i zakopał w ziemi. Policjanci zatrzymali 50-letniego mężczyznę

Narkotyki w lodówce i zakopane w ziemi. Akcja kryminalnych w Łowiczu

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu wpadli na trop osób podejrzewanych o posiadanie zakazanych substancji. Swoje działania przeprowadzili 23 marca 2026 roku, wchodząc na teren prywatnej posesji na terenie Łowicza. Podczas dokładnego przeszukania terenu oraz budynków mieszkalnych policjanci natrafili na znaczne ilości narkotyków, które były pomysłowo ukryte w różnych miejscach, między innymi w lodówce oraz zakopane pod ziemią. W odnalezieniu nielegalnego towaru pomagał specjalnie wyszkolony pies służbowy, który bezbłędnie wskazał miejsca ukrycia substancji. Łącznie zabezpieczono prawie 1,5 kilograma amfetaminy oraz 15 gramów marihuany, których wartość na czarnym rynku oszacowano na niemal 80 tysięcy złotych.

Areszt dla 50-latka i zarzuty dla dwóch mężczyzn. Grozi im do 10 lat więzienia

W wyniku policyjnej akcji zarzuty usłyszało dwóch mieszkańców Łowicza. Pierwszy z nich, 43-latek, odpowie za posiadanie 15 gramów marihuany, za co polskie prawo przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności. Znacznie poważniejsze konsekwencje czekają 50-latka, któremu prokurator postawił zarzut posiadania znacznej ilości substancji zabronionych, co jest zagrożone karą nawet do 10 lat więzienia. Mężczyzna był już wcześniej znany organom ścigania, a na wniosek prokuratury sąd podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Łowiczu, która będzie wyjaśniać wszystkie okoliczności przestępczej działalności.