Zaskakujący plan Sebastiana M. po wypadku na A1. Zamiast celi w Polsce, liczy na bransoletkę w Niemczech

We wrześniu 2023 roku na autostradzie A1 doszło do dramatycznego wypadku, za który przed sądem odpowiada Sebastian M. Prokuratura zarzuca mu, że pędząc swoim BMW, uderzył w samochód osobowy, którym jechali Patryk, Martyna oraz ich 5-letni syn Oliwier. Pojazd poszkodowanych zjechał na bariery i stanął w płomieniach, a cała rodzina zginęła na miejscu. Oskarżony od samego początku konsekwentnie nie przyznaje się do winy. Chociaż początkowo ukrywał się za granicą, ostatecznie został sprowadzony do kraju i postawiony przed sądem. Jego obrońcy argumentują, że pojazd ofiar niespodziewanie zmienił pas ruchu i był w złym stanie technicznym, co miało przyczynić się do tragicznego finału. Strona oskarżająca dysponuje jednak licznymi dowodami i ekspertyzami, które całkowicie przeczą tej wersji wydarzeń.

Z najnowszych doniesień wynika, że oskarżony ma już gotowy plan na wypadek skazania na bezwzględne więzienie i będzie ubiegał się o odbywanie kary poza granicami naszego kraju. Sebastian M. legitymuje się bowiem podwójnym obywatelstwem: polskim oraz niemieckim. Jak podaje portal O2, 10 kwietnia 2026 roku w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim doszło do spotkania mężczyzny z żoną i szwagierką, podczas którego omawiano jego sytuację prawną i dalsze kroki. To właśnie wtedy oskarżony miał przekazać bliskim, że w Niemczech może liczyć na dozór elektroniczny, co pozwoliłoby mu uniknąć tradycyjnej odsiadki za kratami.

- Pod koniec roku wyląduję na bransoletce w Niemczech, bo to jest moje pierwsze obywatelstwo i Polska nie będzie miała nic do gadania - miał powiedzieć Sebastian M., jak twierdzą dziennikarze portalu O2.

Mężczyzna jest mocno przekonany, że zgromadzone materiały podważają jego odpowiedzialność za tragedię na autostradzie A1. Dodatkowo Sebastian M. zarzuca sędzi prowadzącej proces brak obiektywizmu i stronniczość.

Sebastian M. liczy na przeniesienie do Niemiec. Oskarżony stawia sprawę jasno

Okazuje się, że przepisy faktycznie dopuszczają możliwość przejęcia wykonania wyroku przez niemiecki wymiar sprawiedliwości, z uwagi na podwójne obywatelstwo Sebastiana M. Procedura ta nie jest jednak tak automatyczna, jak miał twierdzić w areszcie oskarżony. Słowa o tym, że Polska nie będzie miała wpływu na ostateczną decyzję, mijają się z prawdą. Zgodnie z unijnymi zasadami wzajemnego uznawania orzeczeń, w tym przypadku konieczna jest zgoda obu państw oraz spełnienie szeregu ścisłych warunków. W rozmowie z "Gazetą Prawną" adwokat Ewelina Zawiślak wyjaśnia, że takie rozwiązanie absolutnie nie oznacza automatycznego złagodzenia zasądzonej kary.

- Niemcy wykonują wyrok polskiego sądu, ewentualnie dostosowując go do własnego systemu. Mechanizm ten bywa alternatywą dla ekstradycji i zapewnia realizację odpowiedzialności karnej w innym państwie UE - podkreśla Ewelina Zawiślak, mecenas prowadząca własną kancelarię.

Za spowodowanie tragicznego wypadku na A1 oskarżonemu grozi maksymalnie do ośmiu lat pozbawienia wolności. Już teraz taka perspektywa wywołuje gigantyczne oburzenie w sieci, a internauci głośno zastanawiają się, czy to sprawiedliwy i adekwatny wymiar kary za śmierć trzech osób. Obecnie wciąż nie wiadomo, kiedy sąd podejmie ostateczną decyzję w tym głośnym procesie, ale opinia publiczna z pewnością będzie uważnie śledzić jego dalszy przebieg.

Wyrok w sprawie wypadku na A1 budzi wielkie emocje

Sprawa Sebastiana M. i tragicznego zdarzenia na autostradzie A1 wciąż pozostaje w centrum uwagi opinii publicznej, która oczekuje na sprawiedliwe zakończenie całego postępowania.