Tragiczny bilans wypadku w Chabielicach. Dwie osoby nie żyją, jedna w szpitalu

Alicja Franczuk
2026-04-23 10:30

Tragiczny bilans wypadku na drodze wojewódzkiej nr 483 w miejscowości Chabielice w pow. bełchatowskim. W zderzeniu dwóch aut osobowych - Audi i Volkswagena - zginęły dwie osoby, a jedna została przetransportowana do szpitala. Okoliczności tragedii na drodze wyjaśnia policja.

Śmiertelny wypadek w Chabielicach
Do tragicznego w skutkach zderzenia dwóch aut osobowych Audi i Volkswagena doszło w środę, 22 kwietnia, około godz. 20:40. Niestety, nie obyło się bez ofiar śmiertelnych.

- W wyniku wypadku śmierć poniosły dwie osoby poruszające się pojazdem marki Volkswagen - 33-letni mężczyzna orz 62-letnia kobieta - przekazała w rozmowie z reporterem Radia Eska asp. Justyna Drożdż z policji w Bełchatowie.

Jak dodała, ranna została 23-latka poruszająca się pojazdem marki Audi. Kobieta została zabrana do szpitala.

Policja wyjaśnia okoliczności tragedii

Na miejscu tragicznego wypadku przez kilka godzin pracowały służby, a droga wojewódzka nr 483 była całkowicie zablokowana. Policja pod nadzorem prokuratura wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia.

