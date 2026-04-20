Te kobiety są ścigane przez łódzką policję. Wydano za nimi oficjalne listy gończe

Kobiety poszukiwane przez łódzką policję. Wydano listy gończe

Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zdecydowali się na upublicznienie twarzy kobiet ściganych przez stróżów prawa. Wobec każdej ze wskazanych osób zapadła już prawomocna decyzja o wystawieniu listu gończego. Szczegółowe informacje na temat ich tożsamości, a także konkretne paragrafy będące powodem policyjnych obław, można bez problemu znaleźć w ogólnodostępnych rejestrach służb.

W przygotowanym przez nas zestawieniu zamieszczamy aktualne wizerunki przestępczyń ukrywających się przed łódzkimi funkcjonariuszami, których ujęcie jest teraz absolutnym priorytetem dla mundurowych.

Listy gończe w Polsce. Kto i kiedy decyduje o ich wystawieniu?

Instrument ten jest stosowany wyłącznie wobec podejrzanych o złamanie prawa, którzy celowo unikają kontaktu ze śledczymi. Dokument ten trafia do obiegu w momencie, gdy zgromadzono mocne dowody na winę sprawcy, lecz brak wiedzy o jego adresie zamieszkania całkowicie paraliżuje dalsze czynności procesowe i sądowe. W praktyce jest to więc radykalny, ostateczny krok śledczych, po który sięga się w chwili wyczerpania wszelkich standardowych dróg namierzenia uciekiniera, a stosowne postanowienie w tej sprawie podpisuje zawsze prokurator albo sędzia.

Jak reagować na widok poszukiwanej łódzkiej przestępczyni?

Kiedy na ulicy zauważymy kogoś ze specyficznej listy ściganych, absolutną podstawą jest zachowanie zimnej krwi i rezygnacja z jakichkolwiek prób samodzielnego ujęcia. Osobiste bezpieczeństwo świadka musi zawsze pozostawać na pierwszym miejscu. W takiej sytuacji konieczny jest błyskawiczny kontakt z najbliższym posterunkiem policji, co najłatwiej uczynić poprzez wybranie na telefonie ogólnopolskiego numeru 112 bądź połączenie się bezpośrednio z dyżurnym wybranej jednostki.

Podczas zgłaszania sprawy oficerowi dyżurnemu trzeba skupić się na dostarczeniu maksymalnie dokładnych danych o lokalizacji i godzinie zauważenia zbiega, a także zrelacjonować przebieg samego zdarzenia oraz podać ewentualne detale charakteryzujące ubiór czy zachowanie ściganej osoby.

Zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, że skracanie dystansu względem ukrywającego się sprawcy bywa skrajnie ryzykowne dla zdrowia i życia obywateli. Rola naocznego świadka powinna polegać wyłącznie na rzetelnym powiadomieniu wyspecjalizowanych organów państwowych, ponieważ to właśnie mundurowi dysponują odpowiednim sprzętem i doświadczeniem taktycznym do sprawnego obezwładnienia niebezpiecznych celów.

