Spektakularna akcja łódzkich policjantów. Rozbili zorganizowaną grupę przestępczą

Brutalne napady na salony gier. Tak działała grupa przestępcza w Łodzi

Sprawa swój początek miała jeszcze w 2024 roku, gdy policjanci z Łodzi wpadli na trop serii brutalnych rozbojów. Ich ofiarami padali pracownicy nielegalnych punktów z automatami do gier hazardowych, które działały na terenie całego województwa łódzkiego. Śledczy szybko ustalili, że w okresie od marca 2024 do lutego 2026 roku doszło do kilkunastu takich napadów, a za atakami stały różne, powiązane ze sobą osoby. Dochodzenie ujawniło skomplikowaną siatkę przestępczą, w której jedna grupa dokonywała napadów z użyciem przedmiotów przypominających broń palną, a inna organizowała nielegalny hazard i dystrybuowała narkotyki.

Szeroko zakrojona akcja w Łodzi. Antyterroryści wkroczyli do akcji

Finał wielomiesięcznej pracy operacyjnej nastąpił w ostatnich dniach, gdy przeprowadzono zmasowaną akcję. W jednym momencie do ponad dwudziestu wytypowanych wcześniej adresów na terenie województwa łódzkiego wkroczyły aż 22 grupy realizacyjne. W operacji brali udział policjanci z Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej w Łodzi, wspierani przez elitarnych funkcjonariuszy z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” oraz policyjnych specjalsów z Łodzi, Poznania i Kielc. Działania wspierali również specjaliści z Krajowej Administracji Skarbowej, którzy zajęli się kwestią nielegalnego hazardu.

Gigantyczna gotówka, narkotyki i nielegalne automaty. Skutki policyjnego nalotu

W wyniku skoordynowanych działań zatrzymano łącznie 27 osób w wieku od 26 do 61 lat, związanych z działalnością przestępczą. Co ciekawe, wśród ujętych gangsterów znajdowały się cztery osoby, które były już wcześniej poszukiwane przez organy ścigania. Podczas przeszukań miejsc zamieszkania podejrzanych policjanci zabezpieczyli ogromną ilość gotówki, przekraczającą 885 tysięcy złotych, a także ponad 850 gramów narkotyków, w tym mefedron, kokainę, amfetaminę i marihuanę. Kluczowym elementem akcji było również zlikwidowanie zaplecza hazardowego grupy, co zaowocowało zabezpieczeniem aż 91 nielegalnych automatów do gier.

Zarzuty i aresztowania w Łodzi. Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Łodzi, gdzie usłyszeli poważne zarzuty. Pięciu osobom postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz dokonywania rozbojów z użyciem niebezpiecznych narzędzi, natomiast dwie kolejne odpowiedzą za organizację nielegalnego hazardu. Na wniosek prokuratora sąd podjął decyzję o zastosowaniu najsurowszego środka zapobiegawczego i wszyscy siedmiu kluczowi podejrzani trafili do tymczasowego aresztu. Za zarzucane im czyny grozi kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności, a śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Źródło: Policja.pl

