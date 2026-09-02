Szła z dwojgiem dzieci przez jezdnię. 32-latka zginęła pod kołami ciężarówki

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę, 2 września w Unikowie pod Sieradzem. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 32-letnia kobieta przechodziła przez jezdnię razem z dwojgiem dzieci. W pewnym momencie została potrącona przez ciężarówkę.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kobieta z dwojgiem dzieci przechodziła przez jezdnię i została potrącona przez ciężarówkę, którą kierował 28-letni mieszkaniec powiatu bełchatowskiego. Niestety kobieta zmarła w wyniku poniesionych obrażeń – relacjonuje w rozmowie z Radiem Eska Agnieszka Kulawiecka z sieradzkiej policji.

Śmiertelne potrącenie pod Sieradzem

Za kierownicą ciężarówki siedział 28-letni mieszkaniec powiatu bełchatowskiego. Policjanci ustalili, że mężczyzna był trzeźwy.

Na miejscu tragicznego wypadku pracowali funkcjonariusze, którzy zabezpieczali ślady i ustalali przebieg zdarzenia. Policja bada teraz wszystkie okoliczności tragedii.

Najważniejsze będzie ustalenie, dlaczego doszło do potrącenia 32-latki oraz jak dokładnie przebiegało zdarzenie. Dalsze czynności prowadzone są pod nadzorem odpowiednich służb.