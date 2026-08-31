Ma ponad 19 km długości. To najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce!

Najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce

Rekordowy system znajduje się na autostradzie A1 w województwie łódzkim. Odcinkowy pomiar prędkości zlokalizowano pomiędzy węzłami Piotrków Trybunalski Południe i Kamieńsk. W kierunku Częstochowy kontrolowany fragment ma dokładnie 19,304 km. W przeciwnym kierunku, czyli w stronę Łodzi, jest niewiele krótszy i liczy 18,929 km.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nowe odcinkowe pomiary prędkości już działają. Oto lokalizacje uruchomione w 2026 roku [LISTA]

8

Kamery sprawdzają średnią prędkość

Odcinkowy pomiar prędkości działa inaczej niż tradycyjny fotoradar. Kamera rejestruje pojazd przy wjeździe na kontrolowany fragment drogi, a kolejna robi to przy jego końcu. System na podstawie czasu przejazdu wylicza średnią prędkość samochodu.

To oznacza, że samo zwolnienie przed kamerą końcową nie wystarczy. Jeśli kierowca wcześniej jechał zbyt szybko i jego średnia prędkość na całym odcinku przekroczyła dozwoloną wartość, system może zarejestrować wykroczenie.

Na A1 obowiązuje ograniczenie do 140 km/h

Na autostradzie samochody osobowe mogą standardowo poruszać się z prędkością do 140 km/h. Kierowcy powinni jednak pamiętać, że w konkretnym miejscu mogą obowiązywać niższe limity, np. związane z organizacją ruchu lub prowadzonymi pracami.

Uwaga na mandaty!

Przekroczenie dozwolonej prędkości może skończyć się mandatem i punktami karnymi. W przypadku największych przekroczeń mandat może wynieść nawet 2500 zł. Jeszcze bardziej dotkliwe konsekwencje dotyczą kierowców, którzy popełniają takie samo wykroczenie w warunkach recydywy. Wtedy maksymalna wysokość grzywny może sięgnąć 5000 zł.

Umiesz jeździć po miastach kujawsko-pomorskiego? Rozwiąż quiz i sprawdź czy nie dostałbyś mandatu