Skoda wbiła się w hałdę żwiru na trasie S8. 60-letni kierowca trafił do szpitala

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-08-04 17:49

Na remontowanym odcinku drogi ekspresowej S8 w pobliżu Wolborza doszło do niebezpiecznego wypadku. Kierujący skodą 60-latek wjechał na wyłączony z ruchu fragment trasy i uderzył w materiały budowlane. Ranny mężczyzna wymagał natychmiastowej pomocy medycznej i hospitalizacji.

W niedzielę 2 sierpnia tuż przed godziną 13:00 doszło do niebezpiecznego incydentu drogowego. Sytuacja miała miejsce na modernizowanym odcinku trasy ekspresowej S8 między Piotrkowem Trybunalskim a Tomaszowem Mazowieckim, dokładnie na nitce prowadzącej w kierunku stolicy. Jak poinformował lokalny serwis Nasze Miasto, 60-letni mężczyzna siedzący za kierownicą skody octavii wjechał na całkowicie wyłączony z ruchu fragment jezdni. Rozpędzony pojazd uderzył w potężną pryzmę żwiru i ostatecznie zatrzymał się na samym jej szczycie. Poszkodowany kierowca został niezwłocznie przetransportowany do najbliższej placówki medycznej.

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Zdjęcia z miejsca tego nietypowego zdarzenia zostały opublikowane w mediach społecznościowych przez interweniujących strażaków ochotników z OSP w Wolborzu.

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