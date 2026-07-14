Pobił przechodnia, bo uznał go za Ukraińca! „Ofiara ma uszkodzony nos i szczękę”

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
PAP
PAP
2026-07-14 14:20

Szokująca napaść w centrum miasta. Jak przekazała policja, z zeznań pokrzywdzonego wynika, że sprawca zaatakował go, bo uznał, że jest Ukraińcem! Ofiara ataku doznała poważnych obrażeń głowy. Policjanci z Łodzi poszukują sprawcy pobicia.

Zaciśnięta pięść mężczyzny na tle jasnego muru. O brutalnym pobiciu w centrum Łodzi przeczytasz na Eska Łódź.
Autor: New Africa/ Shutterstock

Szokująca napaść w centrum Łodzi

Do ataku na Łodzianina doszło w minioną sobotę (11 lipca) w al. Piłsudskiego na Starym Widzewie w Łodzi. To rejon miasta bliski ścisłemu centrum.

O przebiegu napadu poinformował w rozmowie z Polską Agencja Prasową podkom. Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

- Do ataku na Łodzianina doszło 11 lipca ok. godz. 14 w al. Piłsudskiego między ul. Przędzalnianą i al. Śmigłego-Rydza. Nieustalony dotychczas mężczyzna, przechodząc obok rozmawiającego przez telefon łodzianina, uderzył go, a później obrzucił wyzwiskami, sugerując, że jego miejsce nie jest w Polsce - powiedział podkom. Jasiak.

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Zaatakował, bo myślał, że to Ukrainiec!

Napadnięty mężczyzna jest Polakiem. Według ustaleń policji sprawca wziął go za Ukraińca i zadał mu dwa ciosy w głowę. Ofiara ma uszkodzony nos i szczękę. Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala, a następnego dnia złożył doniesienie o popełnieniu przestępstwa w Komisariacie Policji Łódź-Widzew.

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Policja szuka sprawcy pobicia

Łódzcy policjanci poszukują sprawcy wstrząsającego pobicia.

- Dopiero kiedy zostanie zatrzymany i przesłuchany, będziemy mogli ustalić motyw jego działania i na tej podstawie postawić zarzuty - powiedział PAP podkom. Jasiak.

Dodał, że policjanci zabezpieczyli już zapisy monitoringu w okolicy, ale proszą o zgłoszenie się świadków, którzy widzieli przebieg zdarzenia.

Na informacje w tej sprawie czekają funkcjonariusze Komisariatu Policji Łódź- Widzew przy ul. Wysokiej 45, tel. 478411500.

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