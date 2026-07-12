Tragiczne dachowanie pod Bełchatowem. Nie żyje 13-letni chłopiec

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-07-12 18:31

Dramatyczne zdarzenie na drodze wojewódzkiej nr 483 w województwie łódzkim. W Chabielicach pojazd osobowy z nieustalonych jeszcze powodów zjechał z trasy i dachował. Samochodem jechała rodzina z 13-letnim dzieckiem. Nastolatek odniósł śmiertelne rany i zginął na miejscu. Sprawę bada policja wspólnie z prokuraturą.

Służby ratunkowe na miejscu śmiertelnego wypadku w Chabielicach. Więcej o tragedii przeczytasz na Eska Łódź.
Autor: KPP Bełchatów/ Materiały prasowe

Dramat na drodze wojewódzkiej w Chabielicach. 13-latek zginął w wypadku

Do tragicznego zdarzenia doszło dziś, w niedzielę, 12 lipca przed południem w miejscowości Chabielice w powiecie bełchatowskim. Informacja o wypadku drogowym na zakręcie dotarła do bełchatowskiej straży pożarnej o 10.37. Jak relacjonuje młodszy brygadier Michał Wieczorek, samochodem marki Kia jechała trzyosobowa rodzina, rodzice z  13-letnim synem. Z niewyjaśnionych jak dotąd powodów auto wypadło z jezdni na trasie wojewódzkiej numer 483, po czym przewróciło się na dach. Na miejsce natychmiast ruszyły służby ratunkowe, w tym policja, pogotowie ratunkowe i pięć zastępów strażackich. Nastoletni pasażer odniósł w tym zdarzeniu najpoważniejsze rany - ciężkie obrażenia głowy. Niestety, lekarz obecny na miejscu stwierdził zgon.

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Matka i ojciec nastolatka zdołali samodzielnie opuścić zniszczony pojazd. Z doniesień przekazanych przez jednostki strażackie wynika, że tylko 13-letnie dziecko odniosło obrażenia. Ruch na drodze wojewódzkiej nr 483 w okolicach miejsca wypadku został na długi czas wstrzymany. Trwa śledztwo, które ma wyjaśnić, co dokładnie spowodowało utratę kontroli nad autem i doprowadziło do tak tragicznych konsekwencji.

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