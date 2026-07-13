Tuszyn to jedno z najbardziej urokliwych miast w województwie łódzkim. Kiedyś należało do króla

Choć pierwsza, kontrowersyjna wzmianka o miejscowości pochodzi z dokumentu z 1223 roku, w którym Konrad I mazowiecki miał przekazać ją wraz z Czarnocinem i Rudnikiem misjonarzowi Chrystianowi z Oliwy, to za pewne uznaje się, że w 1260 roku przebywał tu Kazimierz I kujawski. Kluczową datą w historii Tuszyna jest jednak rok 1416, kiedy to z polecenia króla Władysława Jagiełły osadzono tu miasto królewskie. Dzięki swojemu położeniu w pobliżu puszczy, Tuszyn stał się bazą wypadową dla królewskich polowań. W XV wieku gościł m.in. Kazimierza IV Jagiellończyka, który odwiedził miasto trzykrotnie.

Z postacią Władysława Jagiełły wiąże się również legenda dotycząca pochodzenia nazwy miasta. Według niej, podczas poszukiwań zaginionego syna królewskiego, jeden z rycerzy miał odnaleźć go w gęstwinie i krzyknąć z radości „Królu – tu syn!”. Choć opowieść ta nie znajduje potwierdzenia w faktach historycznych, pozostaje barwnym elementem lokalnej tradycji.

Pod koniec XV wieku Tuszyn przestał być posiadłością wyłącznie królewską. W kolejnych stuleciach miasto rozwijało się jako prężny ośrodek rzemieślniczy i handlowy. W XVI wieku głównym zajęciem ludności był wyrób piwa, ale funkcjonowało tu także wielu kowali, szewców, piekarzy i garncarzy, którzy korzystali z lokalnych złóż gliny. Rozwój ten został gwałtownie przerwany w 1655 roku, kiedy to wojska szwedzkie podczas potopu całkowicie spaliły i splądrowały miasto. Po tym ciosie Tuszyn podupadł, a jego sytuację gospodarczą zaczęli poprawiać dopiero osadnicy żydowscy pod koniec XVII wieku. W wyniku rozbiorów Polski miasto znalazło się najpierw w zaborze pruskim, a następnie w Królestwie Kongresowym, gdzie w 1870 roku na mocy ukazu carskiego utraciło prawa miejskie.

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Tuszyn odzyskał prawa miejskie w 1924 roku. W XX wieku zyskał na znaczeniu jako miejscowość letniskowa, do czego przyczyniło się uruchomienie połączenia tramwajowego z Łodzią. W mieście przez lata działał oddział Studia Małych Form Filmowych Se-ma-for, gdzie powstawały zdjęcia do tak znanych produkcji lalkowych jak „Miś Uszatek” czy „Przygody Misia Colargola”.

Dziś do najważniejszych zabytków Tuszyna należy zespół kościoła parafialnego pw. św. Witalisa Męczennika z lat 1860–1862, przebudowany w okresie międzywojennym, wraz z plebanią z początku XX wieku. Uwagę zwraca również małomiasteczkowa zabudowa mieszkalna. Atutem miasta jest jego położenie w sąsiedztwie rezerwatów przyrody „Wolbórka” i „Molenda” oraz licznych szlaków turystycznych, w tym pieszego Szlaku Okrężnego Wokół Łodzi. Turyści mogą korzystać z bazy noclegowej, ośrodków wypoczynkowych oraz kąpieliska „Młynek”.

Tak wygląda Tuszyn, jedno z najpiękniejszych miast w województwie łódzkim [GALERIA]

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