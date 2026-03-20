Piotr Baranowicz zniknął dwa tygodnie temu. Trop prowadzi nad znane jezioro

Zaginięcie Piotra Baranowicza z Łasku

Funkcjonariusze z Łasku prowadzą szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą, której celem jest odnalezienie Piotra Baranowicza. 43-latek w czwartek, 5 marca, wyszedł z domu i nie powiedział nikomu, dokąd się udaje. Do dzisiejszego dnia nie dał znaku życia i wciąż nie wrócił w rodzinne strony.

„- Z aktualnych ustaleń policjantów wynika, że 12 marca 2026 roku był widziany w miejscowości Ostrowo, gmina Powidz, województwo wielkopolskie, w rejonie jeziora Powidzkiego - przekazał mł. asp. Bartłomiej Kozłowski z Komendy Powiatowej Policji w Łasku.”

Apel policji w sprawie zaginionego 43-latka

Mundurowi zwracają się z gorącą prośbą do społeczeństwa o wsparcie w zlokalizowaniu poszukiwanego. Niezwykle ważne jest to, że każdy najdrobniejszy szczegół dotyczący jego losów może okazać się kluczowy i doprowadzić śledczych do pomyślnego zakończenia całej akcji.

„- Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu Piotra Baranowicza, proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Łasku pod numerem telefonu 47 845 42 11 lub pod numerem alarmowym 112 - poinformował mł. asp. Kozłowski”

Rysopis Piotra Baranowicza

Policjanci udostępnili zdjęcie zaginionego 43-latka, dołączając do niego szczegółowy opis jego wyglądu.

wzrost około 176 centymetrów

szczupła budowa ciała

włosy w kolorze czarnym z widocznymi dużymi zakolami

oczy o brązowej barwie

W dniu zniknięcia poszukiwany miał na sobie bluzę w odcieniu ciemnego brązu. Wiadomo również, że mężczyzna zabrał ze sobą ciemny plecak.

Autor: KPP w Łasku/ Materiały prasowe