Pijane pielęgniarki na dyżurze w Łodzi. Wynik badania alkomatem przeraża

Pijane pielęgniarki w szpitalu im. Kopernika w Łodzi. Miały ponad 2 promile

Skandaliczne sceny rozegrały się w Wielką Sobotę na terenie łódzkiego szpitala im. Kopernika. Dwie pielęgniarki zajmowały się chorymi będąc pod silnym wpływem alkoholu. Na podejrzanie głośne zachowanie personelu zwrócił uwagę jeden z pacjentów i wkrótce zaalarmował policję. Przybyli na miejsce mundurowi szybko zweryfikowali zgłoszenie. Pielęgniarki w wieku 51 i 53 lat poddano badaniu trzeźwości, które wykazało 2,1 oraz 2,5 promila w ich organizmach. Zatrzymane kobiety przewieziono do policyjnego aresztu, gdzie musiały poczekać do momentu całkowitego wytrzeźwienia. Postępowanie w ich sprawie prowadzi obecnie Prokuratura Rejonowa Łódź Górna.

Zarzuty dla pijanych pielęgniarek. Szpital reaguje na skandal

Obie pracownice odpowiedzą za sprowadzenie bezpośredniego zagrożenia dla życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pacjentów. Zgodnie z przepisami za tego typu skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie grozi pozbawienie wolności od trzech miesięcy do nawet pięciu lat. Rzeczniczka łódzkiej placówki wyraziła oburzenie, zaznaczając, że taki incydent uderza w zaufanie do całego personelu medycznego. Wobec zatrzymanych wszczęto wewnętrzne postępowanie dyscyplinarne i natychmiast odsunięto je od obowiązków służbowych. Dyrekcja szpitala zadeklarowała również jednoznaczny brak chęci do kontynuowania z nimi współpracy. Trwające śledztwo ma dokładnie wyjaśnić okoliczności zdarzenia na oddziale wymagającym szczególnej precyzji, a o ostatecznym losie kobiet zdecyduje sąd.

