Piekło koni na targu. Przedstawicielka fundacji ujawnia: „Grożono nam batem!”

Przedstawicielki Fundacji Tara odwiedziły targ koni w Pajęcznie, dokumentując drastyczne warunki panujące na miejscu.

Aktywistki zaobserwowały liczne przypadki okrucieństwa wobec zwierząt, w tym bicie koni batem i transportowanie chorych zwierząt.

Fundacja Tara wzywa inne organizacje i aktywistów do współdziałania, aby wspólnie dokumentować sytuację w Pajęcznie i dążyć do wprowadzenia zakazu uboju koni na mięso.

Horror w Pajęcznie: Agresja, bicie i bezkarność handlarzy na targu koni

Relacja Scarlett Carmen Szyłogalis, prezeski Schroniska dla koni TARA, maluje obraz targu, gdzie przemoc wobec zwierząt jest na porządku dziennym. Jak opisuje Szyłogalis w swoim apelu, wyjazd do Pajęczna w maju 2026 roku, po kilku latach nieobecności, ujawnił dramatyczne pogorszenie sytuacji. Już na samym wejściu na teren targu, około godziny 3 w nocy, wolontariuszki Fundacji Tara były świadkami sceny, która zszokowała je do głębi.

- Ujrzałyśmy mężczyznę, która lał batem (myślę, że przynajmniej 10 razy) z całej siły swojego konia... Batożył Go z całej siły..... – wspomina Scarlett Szyłogalis. Zanim zdążyły zareagować, zostały rozpoznane. Widok kamer i logo fundacji wywołał agresję.

- Nie będę cytować, jak się mnie tam określa, możecie się domyślić – dodaje Szyłogalis, wskazując na wrogość otoczenia. Mimo trudnych warunków nagrywania w ciemności i ogromnego terenu, wolontariuszki starały się dokumentować przybywające transporty koni oraz wielkie tiry rzeźnickie.

Przez cały czas słychać było rżenie przerażonych zwierząt i świst bata. Co więcej, już od wczesnych godzin porannych handlarze znajdowali się pod wpływem alkoholu, co potęgowało poczucie zagrożenia.

- Gdzieś przed 4 miałyśmy pierwszą skrajnie niebezpieczną sytuację. Kazano nam przestać nagrywać konie, grożono zabraniem i zniszczeniem telefonu. Pan próbował mnie szarpać, rzucał się – relacjonuje Szyłogalis.

Po chwili mężczyzna wyciągnął bat i celowo zaczął go używać, podchodząc do aktywistek, podczas gdy zgromadzony tłum pozostawał obojętny.

Brak nadzoru i wołanie o pomoc

Scarlett Szyłogalis podkreślała brak widocznej obecności lekarzy weterynarii oraz policji. Po dłuższych poszukiwaniach okazało się, że owszem, było ich dwóch, ale „siedzieli w budynku”, podczas gdy na targu znajdowały się setki koni.

Około godziny 5 nad ranem wolontariuszki zostały zatrzymane przez ochronę, która zagroziła wyrzuceniem, jeśli nie zaprzestaną nagrywania, twierdząc, że „organizator na to nie pozwala”.

Szyłogalis porównuje obecną sytuację w Pajęcznie do początków targu w Skaryszewie, gdzie kilkanaście lat temu zastała „piekło”. Wtedy, jak wspomina, konie cierpiały w niewyobrażalny sposób, a obrońców zwierząt nie było. Jak alarmuje Scarlett Szyłogalis, w Pajęcznie jest obecnie o wiele gorzej niż w Skaryszewie. Przypadki leżącego kucyka w okropnym stanie, nagranie z dorożkarzem, konie z pręgami od bata, czy ośliczka w fatalnym stanie to tylko wierzchołek góry lodowej.

Fundacja Tara wzywa wszystkie organizacje, fundacje i aktywistów do wsparcia i obecności na kolejnej edycji targu we wrześniu.

- Nie możemy zostawiać takich targów bez nadzoru! – grzmi Szyłogalis. Celem jest nie tylko ratowanie zwierząt, ale przede wszystkim dokumentowanie i nagłaśnianie problemu, by wymusić zmiany. Ostatecznym celem Fundacji Tara jest wprowadzenie projektu ustawy zakazującej zabijania koni na mięso. - Tylko potrzeba Nam zrywu ludzi! – apeluje Scarlett Carmen Szyłogalis, zapowiadając ponowną obecność Fundacji Tara na targu we wrześniu.

Sonda Czy kary za znęcanie się nad zwierzętami powinny być wyższe? Zdecydowanie tak Nie, te są wystarczające Nie mam zdania