Nocna eskapada nastolatków zakończona na drzewie. Jednego z wraku wycinali strażacy!

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-06-08 15:53

Koszmarny wypadek w Mysiakowcu (pow. opoczyński). 7 czerwca około godziny 1:00 w nocy Toyota, którą podróżowało pięciu nastolatków, nagle zjechała z drogi i uderzyła w barierę raz drzewo. Czterech chłopaków trafiło do szpitala, jeden w stanie ciężkim.

Nocny wypadek nastolatków

Koszmarny wypadkiem zakończyła się nocna eskapada pięciu nastolatków. - 18-letni kierujący samochodem marki Toyota, który przewoził czterech 16-letnich pasażerów, prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i na łuku jezdni stracił panowanie nad pojazdem. Samochód uderzył w barierę drogową, a następnie w drzewo - przekazała aspirant Agnieszka Januszewska-Kalużna z Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.

Na miejscu błyskawicznie zjawiły się służby ratunkowe. Jak za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazało Państwowe Ratownictwo Medyczne Opoczno, jedna z osób była zakleszczona w pojeździe. Jej ewakuacja wymagała użycia specjalistycznego sprzętu hydraulicznego przez strażaków.

Ostatecznie do szpitala trafiły cztery ranne osoby, w tym jedna w ciężkim stanie. Zostały one przetransportowane do placówek medycznych w Opocznie, Tomaszowie Mazowieckim oraz Łodzi.

Piąty z nastolatków wyszedł ze zdarzenia bez szwanku.

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Akcja służb pod Opocznem

Na miejscu wypadku działania prowadzili ratownicy medyczni z Opoczna, Rawy Mazowieckiej i Rzeczycy, a także zastępy Państwowej Straży Pożarnej, jednostki OSP oraz funkcjonariusze Policji.

Teraz funkcjonariusze będą wyjaśniali szczegółowe przyczyny i okoliczności koszmarnego zdarzenia.

Nocna eskapada nastolatków zakończona na drzewie. Jednego z wraku wycinali strażacy!
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