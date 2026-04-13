Nie tylko słynny "kwiecień plecień". Tak dawniej przewidywano pogodę z przysłów

Co mówią polskie przysłowia?

Przysłowia to zwięzłe, nierzadko zrymowane sentencje, będące skarbnicą ludowej mądrości gromadzonej przez wieki. Funkcjonują jako kwintesencja narodowej kultury oraz tradycji, przekazywana kolejnym generacjom, bardzo często w roli moralnego drogowskazu lub przestrogi. Dzięki swojej uniwersalności, duża część z nich nie traci na znaczeniu mimo upływającego czasu, ułatwiając nam interpretację otaczającej rzeczywistości i dokonywanie wyborów. Choć mają nieskomplikowaną formę, niosą ze sobą głębokie przesłanie, stanowiąc doskonałe odbicie dawnej mentalności i systemu wartości społecznych.

Popularne przysłowia na kwiecień. Pogoda i plony

Kwiecień, będący okresem przejściowym między zimową aurą a nadejściem lata, doczekał się w naszym kraju bogatego zbioru ludowych porzekadeł. Wiele z nich skupia się na bardzo kapryśnej i zmiennej w tym czasie pogodzie. Najbardziej rozpoznawalne to bez wątpienia: "Kwiecień plecień, bo przeplata – trochę zimy, trochę lata", które idealnie obrazuje ten pogodowy chaos. Istnieją jednak również inne powiedzenia, jak chociażby: "W kwietniu posucha, w maju woda, dla rolnika to wygoda". W dawnych czasach silnie powiązano je z nadziejami na dobre zbiory, co dla społeczności opartych na rolnictwie miało priorytetowe znaczenie. Wiele mądrości ludowych odnosiło się również do opadów atmosferycznych, na przykład: "Kiedy w kwietniu grzmi, to maj obrodzi w dni" czy też "Kwiecień deszczowy, rok urodzajowy". Rodzime powiedzenia o kwietniu tworzą więc fascynujący zbiór dawnych obserwacji meteorologicznych, marzeń o bogatych plonach i dowodzą, jak silnie człowiek był niegdyś zżyty z cyklem przyrody.

Jeśli interesują Cię inne intrygujące porzekadła związane z tym miesiącem, koniecznie zajrzyj do przygotowanej przez nas galerii zdjęć.

15

Przysłowia i powiedzenia polskie. My powiemy tylko część, ty będziesz musiał dokończyć Pytanie 1 z 15 "Gdzie kucharek sześć, tam…?” smacznie gotują można frytki zjeść nie ma co jeść Następne pytanie