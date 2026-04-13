Nie tylko słynny "kwiecień plecień". Tak dawniej przewidywano pogodę z przysłów

Alicja Franczuk
2026-04-13 8:49

"Kwiecień plecień, bo przeplata – trochę zimy, trochę lata" to tylko jedno z wielu znanych powiedzeń. Zastanawiasz się, jakie jeszcze przysłowia związane z czwartym miesiącem roku zachowały się w polskiej tradycji? Okazuje się, że jest ich całe mnóstwo. Przekonaj się, w jaki sposób nasze babcie opisywały ten czas i które z dawnych mądrości wciąż sprawdzają się w dzisiejszych realiach.

Co mówią polskie przysłowia?

Przysłowia to zwięzłe, nierzadko zrymowane sentencje, będące skarbnicą ludowej mądrości gromadzonej przez wieki. Funkcjonują jako kwintesencja narodowej kultury oraz tradycji, przekazywana kolejnym generacjom, bardzo często w roli moralnego drogowskazu lub przestrogi. Dzięki swojej uniwersalności, duża część z nich nie traci na znaczeniu mimo upływającego czasu, ułatwiając nam interpretację otaczającej rzeczywistości i dokonywanie wyborów. Choć mają nieskomplikowaną formę, niosą ze sobą głębokie przesłanie, stanowiąc doskonałe odbicie dawnej mentalności i systemu wartości społecznych.

Popularne przysłowia na kwiecień. Pogoda i plony

Kwiecień, będący okresem przejściowym między zimową aurą a nadejściem lata, doczekał się w naszym kraju bogatego zbioru ludowych porzekadeł. Wiele z nich skupia się na bardzo kapryśnej i zmiennej w tym czasie pogodzie. Najbardziej rozpoznawalne to bez wątpienia: "Kwiecień plecień, bo przeplata – trochę zimy, trochę lata", które idealnie obrazuje ten pogodowy chaos. Istnieją jednak również inne powiedzenia, jak chociażby: "W kwietniu posucha, w maju woda, dla rolnika to wygoda". W dawnych czasach silnie powiązano je z nadziejami na dobre zbiory, co dla społeczności opartych na rolnictwie miało priorytetowe znaczenie. Wiele mądrości ludowych odnosiło się również do opadów atmosferycznych, na przykład: "Kiedy w kwietniu grzmi, to maj obrodzi w dni" czy też "Kwiecień deszczowy, rok urodzajowy". Rodzime powiedzenia o kwietniu tworzą więc fascynujący zbiór dawnych obserwacji meteorologicznych, marzeń o bogatych plonach i dowodzą, jak silnie człowiek był niegdyś zżyty z cyklem przyrody.

Kwiecień plecień – wiosna i zima w jednej odsłonie
