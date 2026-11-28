Co decyduje o złej opinii?

Rankingów najbrzydszych miast w Polsce powstało już wiele. Ich autorzy najczęściej zwracają uwagę na kilka powtarzających się elementów. Wśród nich znajdują się zaniedbane kamienice, odpadające elewacje, pustostany, zdegradowane osiedla oraz brak spójnej wizji rozwoju przestrzeni miejskiej. Często wymienianym problemem jest także niewielka liczba terenów zielonych oraz dominacja betonu i poprzemysłowego krajobrazu.

W opiniach mieszkańców i turystów równie ważne okazują się kwestie związane z jakością infrastruktury. Krytykowane bywają zniszczone drogi, zaniedbane chodniki, opuszczone budynki czy słabo zagospodarowane centra miast.

Miasta z przemysłową przeszłością na celowniku

Nie jest przypadkiem, że w podobnych rankingach często pojawiają się dawne ośrodki przemysłowe i górnicze. Wiele z nich przez lata zmagało się z likwidacją zakładów pracy, odpływem mieszkańców i ograniczonymi środkami na rewitalizację. Efektem są dzielnice, które do dziś noszą ślady minionej świetności.

Paradoksalnie właśnie te miasta często mają najciekawszą historię i wartościową architekturę. Problemem bywa jednak ich stan techniczny oraz zaniedbanie, które rzuca się w oczy przyjezdnym.

Internet bezlitosny, ale nie zawsze sprawiedliwy

Duży wpływ na postrzeganie poszczególnych miast mają także internetowe stereotypy i wieloletnie żarty krążące w mediach społecznościowych oraz na forach dyskusyjnych. Niektóre miejscowości regularnie stają się bohaterami memów, choć wielu odwiedzających podkreśla, że ich rzeczywisty obraz jest znacznie lepszy niż opinie krążące w sieci.

Z tego powodu podobne rankingi warto traktować raczej jako ciekawostkę i punkt wyjścia do dyskusji o stanie polskich miast niż ostateczny werdykt na temat ich atrakcyjności.

Skąd wzięliśmy to zestawienie?

Przygotowując ranking, przeanalizowaliśmy opinie publikowane przez internautów w różnych miejscach w sieci. Wzięliśmy pod uwagę komentarze i oceny zamieszczane w serwisie Google, dyskusje prowadzone na Reddicie, wpisy na forach internetowych, a także rankingi i zestawienia publikowane przez media regionalne oraz portale podróżnicze. Nie opieraliśmy się na jednym źródle, lecz sprawdziliśmy, które miasta najczęściej pojawiają się w podobnych zestawieniach. Ostateczna lista jest więc swoistą „średnią” wyciągniętą z wielu niezależnych opinii i publikacji.

To nie jest wyrok, lecz... zaproszenie

Warto przy tym pamiętać, że estetyka miasta zawsze pozostaje kwestią subiektywną. Celem tego artykułu nie jest ośmieszanie żadnej miejscowości ani jej mieszkańców. Wręcz przeciwnie, chcemy pokazać, jak różne potrafią być opinie na temat tych samych miejsc. Wiele miast, które trafiają do podobnych rankingów, przechodzi dziś kosztowne rewitalizacje, może pochwalić się ciekawą historią i posiada atrakcje warte odwiedzenia. W pozornej brzydocie może również kryć się ukryte piękno lub coś, co przyciąga miłośników nietypowych atrakcji, które stały się nimi nie z powodu swojej urody, lecz tego "czegoś" co wyróżnia je na tle innych miejsc.

Dlatego zachęcamy, by potraktować poniższe zestawienie jako punkt wyjścia do wyrobienia własnej opinii, a być może także zaproszenie do odwiedzenia miejsc, które nie zawsze cieszą się najlepszą opinią, ale mogą zachwycić czymś niebanalnym i wyjątkowym i czego nie znajdziemy w przewodnikach turystycznych.

Które miasta trafiły do niechlubnej dziesiątki?

Jedne krytykowane są za zaniedbane kamienice, inne za blokowiska, chaotyczną zabudowę lub przemysłowy charakter. W naszym zestawieniu znalazły się miasta, które najczęściej przewijają się w rankingach mediów i opiniach internautów, mimo iż na zdjęciach nie wyglądają tak źle, jak są opisywane. Sprawdź galerię i zobacz, które miejsca najczęściej otrzymują miano najbrzydszych miast w Polsce.

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Nieoczywiste atrakcje turystyczne. Wiedziałeś o ich istnieniu? Pytanie 1 z 12 Ta oryginalna rzeźba przedstawiająca Jana Pawła II znajduje się na dworcu autobusowym: w Wadowicach w Rzymie w Buenos Aires Następne pytanie