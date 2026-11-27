Piotrków Trybunalski. 15-latek nagrał, jak znęca się nad kotem

W minioną środę, 25 listopada, organizacja prozwierzęca Wibrys opublikowała w mediach społecznościowych wstrząsające nagranie. Na filmie widać, jak nastoletni chłopak w bestialski sposób maltretuje bezbronnego kota. Zwierzę było bite pięścią, rzucane o ścianę, a następnie ponownie uderzane. Cały akt okrucieństwa, młody sadysta nagrywał telefonem komórkowym.

W związku ze zdarzeniem, organizacja Wibrys podjęła natychmiastowe działania, informując o nich w swoich mediach społecznościowych:

„Z posiadanych przez nas informacji wynika, że osoba ta ma na imię Kacper M. i uczęszcza do Budowlanki, ZSP nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim. Policja została już poinformowana. Sprawa została również zgłoszona do Schronisko dla zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim. Działamy wspólnie żeby namierzyć tego zwyrodnialca!” - czytamy we wpisie organizacji.

15-latek wyprowadzony ze szkoły w kajdankach

Służby zareagowały na zgłoszenie błyskawicznie. Gdy tylko nagranie trafiło w ręce mundurowych, funkcjonariusze natychmiast udali się do szkoły ponadpodstawowej, do której od września uczęszcza 15-letni mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego, i tam dokonali jego zatrzymania. Nastolatek opuścił placówkę w kajdankach.

- W miejscu zamieszkania nastolatka przeprowadzone zostały czynności procesowe. Decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii wszystkie zwierzęta, dwa koty i dwa psy, znajdujące się pod tym adresem zostały zabezpieczone. Po wykonaniu niezbędnych czynności z udziałem nieletniego, 15-latek został zwolniony do domu - przekazała mł. asp. Edyta Daroch z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Sprawą 15-latka zajmie się sąd rodzinny. Postępowanie zostanie również objęte nadzorem przez Prokuraturę Rejonową w Piotrkowie Trybunalskim.

„Tylko żeby nie zabić”

Reporterzy lokalnych mediów byli świadkami zatrzymania nastolatka. Jak relacjonowali, w szkole pojawiła się również matka chłopaka, która na obraźliwe komentarze kierowane pod adresem jej syna odpowiedziała uczniom środkowym palcem.

Udało im się również porozmawiać z uczniami piotrkowskiej Budowlanki. Wśród nich byli m.in. koledzy z klasy 15-latka. Niektórzy wspominali o problemach wychowawczych, jakie miał sprawiać chłopak. Inni, że rodzice wręcz pozwalali mu znęcać się nad kotem!

„Podobno mu rodzice pozwalają. Tylko żeby nie zabić kota. Tylko kości mu nie łamać. Jego ojczym przyjechał i powiedział, że wczoraj też koty dusił” - komentowali uczniowie.

Ile w ich przerażających słowach jest prawdy, a ile plotek i fikcji? To już będą ustalać odpowiednie służby.