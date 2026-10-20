Kultowe kominy EC2 w Łodzi to już historia. Zostały wysadzone na oczach gapiów

Historia łódzkiej elektrociepłowni EC2

Pierwsza łódzka elektrownia, znana jako EC1 przy ulicy Targowej, zaczęła działać w 1907 roku. Na kolejny tego typu obiekt trzeba było jednak czekać kilkadziesiąt lat. Budowę EC2 zainicjowano w 1954 roku, a już trzy lata później do użytku oddano pierwszy kocioł i turbinę. Cała inwestycja sfinalizowana została w 1960 roku. Wizytówką zakładu stały się trzy gigantyczne kominy, z których najwyższy wznosił się na 160 metrów, dominując nad panoramą miasta.

Kres działalności elektrociepłowni nastąpił w 2015 roku, kiedy to z powodów technologicznych zdecydowano o jej ostatecznym zamknięciu.

Opuszczone kominy przyciągały poszukiwaczy wrażeń

Pozbawiony opieki teren szybko zaczął niszczeć, a opuszczona infrastruktura stała się magnesem dla entuzjastów urbexu. Zaledwie kilka tygodni przed rozbiórką, interweniować musiała łódzka straż pożarna. Ratownicy ściągali z najwyższego komina dwóch młodych mężczyzn, w wieku 17 i 20 lat, którzy utknęli na wysokości zaledwie 15 metrów. Teraz podobne incydenty w tym miejscu nie będą już możliwe.

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Kominy EC2 wysadzone w powietrze

We wtorek, 20 października, wszystkie trzy konstrukcje zostały zburzone metodą strzałową przez zespół pirotechników. Najpierw obalono najwyższy komin, a wkrótce po nim – zaledwie kilkanaście minut później – padły dwa mniejsze.

Obecnie teren po zlikwidowanej elektrociepłowni należy do dewelopera. Inwestor ma w planach przekształcenie tego obszaru w nową strefę miejską, łączącą funkcje mieszkaniowe z usługami, handlem i terenami zielonymi. Projekt zakłada również zachowanie zabytkowego, głównego budynku EC2, który ma zyskać nowe przeznaczenie, przy jednoczesnym uszanowaniu industrialnej przeszłości tej lokalizacji.

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