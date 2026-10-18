Zderzenie dwóch tramwajów w Łodzi. 71-latka trafiła do szpitala

Groźny incydent miał miejsce w niedzielę, 18 października, około godziny 10. Na ulicy Narutowicza w Łodzi, niedaleko skrzyżowania z ulicą Kopcińskiego doszło do zderzenia dwóch pojazdów szynowych obsługujących linie 8 i 12.

Policjanci działający na miejscu wypadku wstępnie ocenili sytuację. Wynika z nich, że winnym kolizji jest kierujący „ósemką”, który nie zachował odpowiedniej prędkości jazdy w panujących warunkach. Jego pojazd uderzył w tramwaj numer 12, który zatrzymał się przed skrzyżowaniem, czekając na zielone światło.

– Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że motorniczy linii nr 8 nie dostosował prędkości i uderzył w tramwaj linii 12, który oczekiwał na zielone światło – przekazała nadkom. Edyta Machnik, rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

Ranna pasażerka przewieziona do szpitala

W zdarzeniu ranna została 71-letnia pasażerka podróżująca tramwajem linii 12. Ze względu na odniesione rany seniorka została przewieziona do pobliskiej placówki medycznej. Obecnie nie ma szczegółowych danych na temat jej samopoczucia.

Tramwaj z numerem 8 prowadził 45-letni mężczyzna, podczas gdy drugą maszynę kontrolowała 54-letnia kobieta. Obydwoje zostali poddani badaniu alkomatem, które nie wykazało u nich obecności alkoholu we krwi.

Funkcjonariusze wciąż analizują szczegóły tego nieszczęśliwego zdarzenia.

To pierwsze takie narodziny od ponad 20 lat:

10

Utrudnienia dla pasażerów. Tramwaje jeżdżą objazdem

Zderzenie pojazdów spowodowało poważne zakłócenia w kursowaniu miejskiej komunikacji. Służby wciąż działają na miejscu, co zmusiło do wstrzymania ruchu tramwajów w rejonie skrzyżowania.

Pojazdy linii 12, od skrzyżowania ulic Narutowicza i Kopcińskiego, zostały skierowane na trasę zastępczą przez ulicę Kopcińskiego oraz aleję Piłsudskiego, by ostatecznie dotrzeć na pętlę Widzew Stadion.

Na zamkniętym dla tramwajów odcinku pasażerowie mogą korzystać z autobusowej komunikacji zastępczej. Pojazdy te obsługują drogę między skrzyżowaniem Narutowicza i Kopcińskiego a pętlą Telefoniczna.

Przywrócenie standardowego ruchu tramwajowego nastąpi po zgodzie wydanej przez odpowiednie służby. Oczekujący na transport powinni śledzić aktualizacje i przygotować się na ewentualne utrudnienia na trasie.