Nocny pożar kamienicy na Bałutach. Strażacy odnaleźli dwa zwęglone ciała

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-10-20 11:21

Tragiczne skutki pożaru na łódzkich Bałutach. Przy ulicy Rybnej ogień wybuchł w nocy, pozbawiając życia kobietę i mężczyznę. Policja bada okoliczności zdarzenia, które doprowadziło do śmierci dwójki 50-latków.

Bok wozu strażackiego z rozwiniętym wężem gaśniczym. O tragicznym pożarze na Bałutach przeczytasz na Eska Łódź.
Autor: Pexels.com

Pożar kamienicy w Łodzi. Ogień strawił poddasze

Tragedia miała miejsce w nocy z poniedziałku na wtorek (19 na 20 października). Ogień zauważono na poddaszu budynku przy ulicy Rybnej na łódzkich Bałutach po godzinie drugiej w nocy. Straż pożarna natychmiast ruszyła do walki z żywiołem, która przeciągnęła się aż do godzin porannych.

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Zanim na miejsce dotarły służby ratunkowe, pięciorgu mieszkańcom udało się opuścić budynek o własnych siłach. Kolejne dwie osoby zostały bezpiecznie ewakuowane przez przybyłych na miejsce strażaków.

Niestety, dla dwojga przebywających w budynku osób pożar okazał się śmiertelny. Żywioł pochłonął dwa życia, pozostawiając tragiczny bilans tej nocy.

Według nieoficjalnych informacji ofiarami mogą być osoby zmagające się z bezdomnością. Na ten moment służby nie potwierdziły jednak oficjalnie tych przypuszczeń.

- W trakcie gaszenia strażacy ewakuowali z pomieszczenia około 50-letniego mężczyznę. Ze względu na rozległe zwęglenie ciała odstąpiono od resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Podczas przeszukiwania pogorzeliska zlokalizowano drugą ofiarę, kobietę w wieku około 50 lat, również z rozległymi zwęgleniami ciała - przekazał nam bryg. Jędrzej Pawlak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

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Z żywiołem walczyło łącznie siedem zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Z informacji przekazanych przez bryg. Pawlaka wynika, że przyczyną wybuchu ognia mogło być jego nieumyślne zaprószenie. Funkcjonariusze policji będą teraz prowadzić szczegółowe dochodzenie, mające na celu pełne wyjaśnienie przyczyn i przebiegu zdarzenia.

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