27 marca 2026 roku około godziny 23:00 w Pabianicach doszło do zabójstwa 38-letniego mężczyzny, który zmarł w wyniku ran zadanych nożem.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach zatrzymali 40-letniego mężczyznę, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co grozi mu dożywocie.

Sprawca został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Zabójstwo w Pabianicach. Mężczyzna zginął od ciosów nożem

W nocy z 26 na 27 marca 2026 roku, około godziny 23:00, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach otrzymał dramatyczne zgłoszenie. Na jednej z ulic miasta miał leżeć nieprzytomny, zakrwawiony mężczyzna. Natychmiast na miejsce zdarzenia skierowano patrole policji. Funkcjonariusze, po dotarciu na wskazane miejsce, potwierdzili treść zgłoszenia. Ich oczom ukazał się makabryczny widok – na ziemi leżał 38-letni mieszkaniec Pabianic, z widocznymi ranami.

Policjanci podjęli próbę reanimacji poszkodowanego. Mimo natychmiastowej i ofiarnej pomocy mundurowych, życia mężczyzny nie udało się uratować. Przybyła na miejsce Załoga Ratownictwa Medycznego stwierdziła zgon. Jak się okazało, denat posiadał na ciele liczne rany kłute i cięte, co jednoznacznie wskazywało na to, że do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie.

Śledczy natychmiast rozpoczęli intensywne działania mające na celu ustalenie okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Kluczowe okazały się ślady krwi, które prowadziły do pobliskiej kamienicy. W jednym z mieszkań funkcjonariusze natknęli się na 34-letnią kobietę, mieszkankę Pabianic, która była wyraźnie zdenerwowana. Podczas przesłuchania kobieta przyznała, że doszło do awantury pomiędzy nią a 38-latkiem. W trakcie kłótni skontaktowała się ze swoim byłym partnerem.

Tło zbrodni

Szybko wyszło na jaw, że obaj mężczyźni byli ze sobą skonfliktowani. Tego wieczoru doszło między nimi do brutalnej konfrontacji. W mieszkaniu kobiety policjanci zabezpieczyli nóż kuchenny, który, jak ustalono, posłużył jako narzędzie zbrodni. 34-letnia Pabianiczanka została zatrzymana do wyjaśnienia. Pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Łodzi oraz biegłego lekarza medycyny sądowej przeprowadzono szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia. Zabezpieczono wszystkie ślady przestępstwa, przesłuchano sąsiadów, a następnie rozpoczęto intensywne poszukiwania sprawcy.

Dzięki sprawnym i szybkim działaniom funkcjonariuszy, podejrzany 40-latek został szybko namierzony i zatrzymany. Po zgromadzeniu obszernego materiału dowodowego, prokurator przedstawił mu zarzut zabójstwa. Za popełnioną zbrodnię grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Kobieta, po złożeniu zeznań, została zwolniona.

Z uwagi na wyjątkowo drastyczny charakter czynu, prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 40-latka. Sąd przychylił się do wniosku, co oznacza, że mężczyzna spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie śledczym. Jak podkreśla podkomisarz Agnieszka Jachimek, „policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach zatrzymali 40-latka, podejrzanego o zabójstwo. 38-letni mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń zadanych mu nożem. Napastnik usłyszał zarzuty. Za popełnioną zbrodnię grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Z uwagi na charakter czynu prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie śledczym.

